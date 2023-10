Los magistrados de Instrucción de Elche consideran que los entierros que no pudieron realizarse el domingo 15 de octubre en Elche y Crevillent, pese a estar programados ya con las familias, al no disponerse de la autorización judicial, son un incidente del que no se sienten responsables y desvían en la propia organización de los mismos el que ocurran estas "discordancias". Como publicó el diario, familiares de los difuntos se quejaron de lo ocurrido al diario después de comprobar que, después del sepelio, en vez de dar sepultura al familiar, tal y como tenían programado, tuvieron que devolverlo a una cámara porque no iban a poder llevarlo al cementerio hasta el día siguiente, el lunes, al no haberse expedido previamente dicho documento ante el camposanto para que proceda al entierro. Según las informaciones recabadas por el diario, no era la primera vez que sucedía este hecho.

Los magistrados, en un comunicado conjunto que ha facilitado el TSJ, explican que "que la licencia de enterramiento se debe de expedir transcurridas 24 horas del fallecimiento, no siendo posible su expedición con anterioridad, siendo práctica habitual su presentación antes de dicho plazo". Esto ocurre, principalmente, los fines de semana para poder realizar los entierros antes del cierre de los camposantos, que es a mediodía. El pasado día 16 llegaron las autorizaciones judiciales a mediodía cuando había sepelios programados a las 10.30 y 11.30 horas. A primera hora Según los magistrados, los juzgados de guardia "expiden las licencias solicitadas que cumplan el requisito anterior lo antes posible, siempre el mismo día de la solicitud, en función de la carga de trabajo que tengan y que suele comprender un número a veces elevado de detenidos sobre cuya situación personal se debe resolver, diligencias urgentes a practicar, etc". Según estos, el problema de que el empleado del tanatorio acuda a primera hora a recibir la licencia o las licencias, pero no la reciba, como fue el caso, hasta el mediodía, cuando ya era imposible, "surgen principalmente como consecuencia de haberse planificado el sepelio por la empresa responsable sin haberse obtenido previamente la correspondiente licencia o haberse planificado el sepelio a partir de un cálculo o previsión sobre la hora a la que se obtendrá la correspondiente licencia, ignorando la carga de trabajo y las diligencias que deberá resolver el juzgado ese día, generando con ello unas expectativas en los familiares que a veces pueden no verse cumplidas, situación a la que son ajenos los propios juzgados de guardia". Los magistrados recuerdan que "el hecho de que no se produzcan entierros a partir de las 13 horas del domingo, pese a haberse expedido la correspondiente licencia ese día, el mismo de su solicitud, y hasta el lunes siguiente, no es una cuestión atribuible a estos juzgados, sino que responde a motivos distintos", todo ello "sin perjuicio de lamentar los problemas que se hayan originado a los familiares que se hayan podido ver afectados".