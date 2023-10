«Tuve que salir de mi país porque me iban a matar. Yo no elegí hacerlo»

Andrea Aldana ha escrito para revistas internacionales y ha sido productora de campo revistas como National Geographic. Recibió el reconocimiento del Jurado en la categoría crónica del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 2020.

¿Qué le ha traído hasta aquí, Andrea?

Estoy en el exilio por ejercer mi oficio. Denunciaba situaciones corruptas y crímenes que cometen agentes estatales de mi país. Es un riesgo. No puedo decir que directamente me amenazaron ellos. Mi vida estaba en riesgo, por denunciar estas violaciones de derechos humanos y corrupción. Tuve que salir de mi país porque me iban a matar. Estoy en Elche por el programa de Elche Espacio Seguro.

¿Cuánto tiempo tuvo que soportar estas amenazas?

Las amenazas han sido constantes. Es la tercera vez que tengo que salir del país en mis 15 años de carrera. Constantemente tengo una sensación de inseguridad y por eso no puedo ejercer un periodismo de manera tranquila. Soy consciente de que informo sobre temas delicados y eso siempre te pone en riesgo en países en los que los funcionarios son tan violentos y corruptos. Por ejemplo, si en España tú te pones de manera responsable a informar sobre la corrupción o alguna institución, puede que no te maten, pero puedes poner en riesgo tu empleo. Es una manera de presionar a la libertad de prensa.

¿Son las primeras participantes que forman parte del proyecto de ‘Elche espacio seguro RSF-UMH para la Libertad de Prensa’?

Es un proyecto piloto que inicia la universidad y ojalá se sostenga. No solo para los periodistas si no para que los estudiantes tengan algo de contexto con lo que pasa en Latinoamérica, que tiene una relación tan cercana con España y saben poco. Llevo más de 15 años cubriendo temas que tiene que ver con conflictos armados, vulneración a derechos humanos, mafias y narcotráfico.

«No me siento de allí pero tampoco de aquí, y a la vez me siento de ambas partes, es muy duro para mí»

Futuro

Después de que se acabe el plazo del proyecto de Elche Espacio Seguro, ¿qué plan tiene de futuro a corto plazo?

En mi caso regresaré a Madrid. Reporteros sin Fronteras me sacó de mi país a finales de julio de 2021. Ya llevo casi dos años en España, pero pienso mucho en Colombia. Hace dos años que no abrazo a mi madre. Pero aún no puedo volver. Yo no tomé la decisión de migrar, me tocó hacerlo, porque mi vida dependía de ello. Y es muy doloroso. Yo tenía una vida hecha en Colombia, y todo se rompió. Ahora he aprendido a hacer mi vida en España y tengo un vínculo allí y acá. No me siento de allí pero tampoco de aquí, y a la vez me siento de ambas partes. Me siento en tierra de nadie y de ambas. Es como si tu identidad empieza a perderse en dos espacios. Pienso en volver a Colombia y reflexiono también en lo que dejo acá en España. En el círculo que he creado y en que la sensación de seguridad se queda acá. No saben qué es salir y que una moto les pase por detrás, piensen que es el sicario y ya están esperando el balazo. Es una situación muy complicada.