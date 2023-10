Todos los Santos destapa decenas de hurtos de cruces y búcaros de cobre en los cementerios de Elche

«Hemos venido a ver el nicho y se han llevado las flores y el crucifijo». Esta es una escena que se está repitiendo en numerosas ocasiones en los cementerios de Elche. Muchas familias acuden a visitar a sus fallecidos al camposanto para rendirles homenaje y dejar flores en sus tumbas y se encuentran con la situación de que los objetos metálicos que habían colocado ya no están. Elementos decorativos como flores, crucifijos o búcaros de bronce - pequeños recipientes de cerámica o metal donde se colocan las flores - son los objetos que más sustraen los delincuentes para su posterior venta.

Desde el Cementerio Viejo de Elche, Manuel Aguilar, uno de los responsables, señaló que ha habido algún que otro repunte de actos vandálicos en los cementerios, principalmente hurtos, pero «no tenemos mucho que lamentar, pues no han sido muy severos». La gran mayoría de estos ladrones roban objetos metálicos como crucifijos o búcaros para venderlos al peso como chatarra o a peso. Suelen actuar por la noche, ya que los cementerios permanecen cerrados y no hay tránsito de gente que pueda descubrirles.

Fotos

«Había un delincuente que venía por las noches, se paseaba por los nichos y destruía por destruir porque no se llevaba objetos, si no que destrozaba las fotos de los fallecidos, y eso no se puede recuperar”, recalcó el presidente de la Cruz Roja de Elche, Antonio Ramón Guilabert. Para las familias, que acuden al cementerio en un día señalado como el día de Todos los Santos, «es una situación que pasa con bastante frecuencia y lo que queremos es que nuestros familiares fallecidos descansen en paz, tal y como se merecen. Es una falta de respeto para ellos y para las familias».

Sin embargo, los hurtos no solo se tratan de objetos metálicos, sino que uno de los artículos decorativos que más sustraen son las flores. «Nosotros ya hemos optado por comprar flores de plástico porque damos por hecho que se las van a llevar para cuando hayamos vuelto». Para el día de Todos los Santos, se ha incrementado el número de dispositivos de seguridad policial para garantizar que ningún delincuente pueda acceder al camposanto y evitar que no se sigan proliferando actos vandálicos como este tipo de robos en un lugar que alberga tanto respeto.

Flores de colores

Existen muchos tipos de flores que podemos llevar a nuestros fallecidos a los cementerios: las hay naturales, de plástico o de tela. Muchas personas, al no poder acudir con frecuencia al cementerio para cambiar las flores naturales por otras nuevas, deciden comprar flores de plástico, pues no requieren de ningún tipo de cuidado. En cambio, a pesar de que las de plástico sean las más demandadas durante el año, los floristas destacaron que «muchos ilicitanos siguen apostando por las flores naturales para un día tan emotivo como el de Todos los Santos».

En cuanto a los colores que más se venden para colocarlos en el nicho, se sigue la tradición del rojo y el blanco como colores predominantes del ramo, por ser los colores «más elegantes». Sin embargo, los floristas acentuaron que últimamente las personas que vienen a dejar ramos de flores en los nichos de sus familiares apuestan por ramos coloridos y variados compuestos de rosas y claveles.