El PSOE ha tildado de "estafa" el presupuesto del Consell para Elche en 2024 frente a la valoración positiva que realizó ayer el alcalde Pablo Ruz.

El diputado autonómico del PSPV-PSOE, Ramón Abad, junto con el portavoz socialista, Héctor Díez, ha valorado las cuentas autonómicas y han advertido de que “Elche no está en la agenda de la Generalitat. Elche no cuenta para Carlos Mazón". Los socialistas consideran que la ciudad ha sido directamente "engañada" por el presidente e la Generalitat y en colaboración con el regidor ilicitano. Han alertado de que se han recortado las inversiones para nuestro municipio porque no hay ni rastro de financiación para la nueva depuradora o EDAR de Algorós, ni rastro de la tan prometida rehabilitación de las Clarisas y ni rastro del centro de salud de Torrellano.

Asimismo, el diputado ilicitano ha calificado que la consignación de la Generalitat para la Ronda Sur, el tranvía o el centro de salud de Travalón “es una tomadura de pelo. 50.000 euros para la Ronda Sur, cuando el montante es de 27 millones; 100.000 euros para un tranvía que cuesta 200 millones; solo un tercio de lo que cuesta el centro de salud de Travalón… nos quedamos sin palabras cuando vemos estas cantidades”.

Abad también ha hecho hincapié en el recorte presupuestario a la aportación del Misteri que recibirá 10.000 euros menos. Por ello, el PSOE ha anunciado la presentación de una enmienda para que como mínimo se ponga lo mismo que pone el Ayuntamiento hasta ahora, 172.000 euros. "Luego vendrán en agosto a la tribuna del Misteri a sacar pecho por la joya universal de los valencianos como es el Misteri d´Elx”, ha reprochado el diputado autonómico, quien además ha comparado lo que Mazón ha destinado a la Fundación Toro de Lidia (radicada en Madrid) “consigna 300.000 euros mientras para el Misteri y para el Patronato del Palmeral destinan 290.000 euros, dos Patrimonios de la Humanidad que reciben menos que para una fundación erradicada en Madrid”.

Ofensiva institucional

Los socialistas han avisado de que van a elaborar una "ofensiva institucional en el trámite parlamentario para enmendar los presupuestos autonómicos y situar a la tercera ciudad de la Comunitat Valenciana donde le corresponde en las inversiones del Consell”. Para ello, el diputado ha hecho un llamamiento “a Pablo Ruz para que dé instrucciones a los diputados ilicitanos del PP para que vayamos a una en la defensa de los intereses de nuestra ciudad”.

Ramón Abad ha concluido con una pregunta para Ruz: "¿Mazón o Elche? Convertirse realmente en el alcalde que gobierna para todos o ser el delegado comercial de Mazón en Elche”.