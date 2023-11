«-¡Detengan a los sospechosos habituales!».

Casablanca (1942), película de Michael Curtiz.

Cuenta Plutarco (c. 50-c. 120) que no pocos atenienses que lucharon en la llanura de Maratón contra los persas creyeron ver al fantasma de su rey Teseo regresar desde el mismísimo inframundo para luchar junto a sus tropas en tan trascendental combate. Asimismo, Vaerio Máximo (15 a. C. - c. 35) relata que durante la batalla de Filipos, Cayo Casio, uno de los asesinos de Julio César, vio al espectro de su insigne apuñalado cargar contra él (con toda la razón, visto el antecedente) mientras este se encontraba en plena refriega. Añade el escritor romano que ante tal visión, el atribulado Casio no pudo más que balbucear: «¿Qué más puedo hacer, si no es suficiente haberte matado?».

Esto sucedía en la Antigüedad clásica, pero hay visiones más recientes de otros ilustres fantasmas de la memoria histórica regresando desde la otra orilla del río Estigia para mortificar a algunos seres vivientes (algo así como los walking dead, pero incorpóreos). Ahí están, sin ir más lejos, las afligidas almas que rondaron por el salón de plenos en la última sesión ordinaria de la corporación ilicitana, como si del mismísimo fraile espectral del claustro de San José se tratara. No aparecieron en esta ocasión conjurados para intervenir en ninguna trascendental batalla, sino más bien en fútiles pendencias dialécticas de sus señorías, invocados por una esotérica moción de Vox. Una invitación irresistible para los entes etéricos en vísperas de la noche de ánimas, como se demostró.

Así que levantada la veda de los espíritus, por el excelentísimo salón revolotearon los traviesos fantasmas de Dolores Ibárruri (Pasionaria); Stalin, Hitler, Calvo Sotelo (el político de los años 30), Che Guevara y José María Pemán, así como los espectros de los 122 caídos de Carrús, sin olvidar los ectoplasmas del Frente Popular y del franquismo, amén de alguno más que no se manifestó pero que se intuía en el ambiente. Mientras los munícipes debatían y rebatían, las apariciones se dedicaban a cambiar los cuadros de lugar, tirar de las orejas a los asistentes o batir eufóricamente las contraventanas, aunque los miembros de la corporación ni se enteraban, tan enfrascados como estaban en sus cuitas.

La cuestión es que la moción defendida por la portavox Aurora Rodil para quitarle (otra vez) de inmediato y por vía de urgencia el jardín a la «sectaria» y forastera Pasionaria (Dolores «Ibarruren», deslizó) del callejero local para dárselo a la «insigne» Rosita Ramos Folqués, que sí es de Elche, además de otros muchos méritos. Una propuesta impulsada por un amplio movimiento ciudadano: dos vecinas de la edil, a la sazón maestras. Una formación académica que explicaría por qué las promotoras de la iniciativa saben dónde se encuentra el susodicho jardín, en paradero desconocido para el resto de la población, y al parecer también para el propio grupo proponente, que lo ubica en su moción junto al instituto Sixto Marco, cuando en realidad está al lado del IES Victoria Kent. Lapsus achacable probablemente a la adscripción republicana y socialista de esta pionera letrada, feminista y directora general de Prisiones, aunque su oposición a la concesión del voto a las mujeres en 1931 seguramente la librará de otra moción revocadora de Vox.

La Pasionaria

La Pasionaria tenía su jardín primigenio en la avenida de la Libertad, pero tras la llegada al poder del PP, la alcaldesa Mercedes Alonso (con el actual regidor, Pablo Ruz, como responsable de Cultura), ordenó su retirada en 2011, con el lógico alboroto y las protestas por parte de la izquierda local y la consiguiente repercusión nacional Tras recuperar PSOE y Compromís el poder municipal, en 2017 se restituyó el jardín a la histórica dirigente comunista y luchadora antifranquista cerca de la ermita de San Antón, tal vez para invocar su protección. Puesto el monolito ya nadie se acordaba del asunto hasta este nuevo intento de erradicación del callejero. «Vaya cara, nosotros dejamos sin tocar los nombres franquistas de Carrús y la cruz de los caídos, y así nos lo pagan», murmuró por lo bajini entre el público un militante socialista, lo que valió una reprimenda de la presidenta del pleno, la popular Irene Ruiz, atenta a todo lo que se mueve (o se habla) en el salón, mazo y cronógrafo en mano. Y mucho más atenta, si cabe, en la susodicha sesión, donde las buenas maneras mostradas a duras penas por sus señorías en los primeros plenos del mandato saltaron estrepitosamente por los aires, y casi le dan a los revoloteadores fantasmas en toda el aura.

Momento decisivo

La cuestión es que llegado al momento decisivo, Pablo Ruz y los suyos optaron por no apoyar la moción de sus coaligados, dejándolo en una ambigua abstención y anunciando que Rosita tendrá su calle, pese a todo, que no se diga que no atienden las peticiones (de dos) ciudadanas Ya ha dado el gobierno local y su cabeza visible bastantes titulares nacionales e internacionales con la supresión de los carriles bicis como para volver al candelero informativo por una Pasionaria más o menos en el callejero. Va a ser que no (de momento).

Tras el rechazo de su moción, Rodil miró al alcalde con cara de circunstancias, probablemente recordando cuánta razón tenía cuando espetó aquello de que nunca sería del PP. «Teníamos un trato y nos han hecho un truco», se le oyó mascullar al secretario municipal. Ruz, tras insistir en lo bien que se lleva el matrimonio de las derechas, aclaró que como en todo himeneo, siempre surgen algunas discrepancias entre las dos partes contratantes (aquí no hay poliamor): a una le gusta el fútbol y a la otra los toros (por cierto, ahora generosamente subvencionados por la Conselleria de Cultura, mientras le rebaja 10.000 euros a su exigua aportación al Misteri); una parte prefiere el arroz con costra y la otra el puchero con terongetes. Pero en el 99,9% restante, de acuerdo, salvo alguna cosa. Aclarado queda para futuros escarceos.

Se le vio al alcalde muy motivado en la sesión plenaria, interviniendo en los temas capitales y metiendo presión a la bancada opositora como solo él sabe hacerlo. Su antecesor, el socialista, Carlos González, que sigue de convidado de piedra artificial en los plenos, se contenía lo indecible para no dar un respingo y soltarle (ahora sí) una réplica en condiciones y sin apuntes a su antiguo jefe de la oposición. El portavoz socialista, Héctor Díez, tuvo que contenerlo y en esas que cuando fue a hablar se le había agotado el tiempo. Hay que estar atentos al cronómetro, que los turnos de palabra en los plenos no tienen prórroga. Ya lo dice el nuevo reglamento orgánico (ROM): portavoz que se duerme se lo lleva la corriente.

Revocación

Descartado el intento de revocación de la Pasionaria del callejero, los fantasmas abandonaron en tropel el salón de plenos por la torre de Calendura, no sin antes dar de collejas a Miquelet y hacer sonar las campanas fuera de hora (algo habitual, por lo que nadie reparó en la travesura).

Llegado al momento decisivo, Pablo Ruz y los suyos optaron por no apoyar la moción de sus coaligados

Resuelto el trámite plenario, la vida política local siguió con otro de los temas recurrentes de estas fechas: los presupuestos del Consell para Elche. Más allá de las valoraciones de gobierno (estupendos y con saltos de alegría) y de la oposición (calderilla y estafa), lo que ha llamado la atención de dos vecinos del alcalde (un perito mercantil y una empleada de banca, concretamente) es que da la impresión de que al parecer es posible que quizás podría ser que Ruz suponga que las promesas de inversiones del president Carlos Mazón (tranvía, ronda sur, muralla medieval, clarisas, Santa María…) cubren ya con creces la deuda histórica de la Generalitat con Elche por los terrenos de la UHM. Vamos, lo que intentó hacer Ximo Puig y tuvo que recular y firmar solemnemente un protocolo de reconocimiento de pagarés («atrezzo», según Ruz) que al parecer se ha traspapelado en Valencia con el cambio de tercio político. No sé si colará lenguado como animal de compañía. Atentos.

Ah, por cierto, los dos vecinos en cuestión van a pedirle al alcalde que le dedique una calle al igualmente insigne José de Illice, conocido también por Pepe Tranca. Pero sin quitársela a nadie. Sin fantasmadas.