Luis, nombre ficticio, compró sin darse cuenta ocho coches. Un día empezaron a llegarle facturas con cargos a su cuenta corriente. Le habían suplantado la identidad. Aunque este ejemplo pueda estar llevado al extremo, a diario personas, en especial de avanzada edad, sufren fraudes en la red por falta de competencias digitales. Precisamente para evitar estas situaciones la asamblea de Cruz Roja en Elche ofrece talleres en sus instalaciones en colaboración con entidades bancarias para enseñar a personas vulnerables a saber manejarse en internet, o incluso para conocer las claves del ahorro doméstico para llegar a final de mes.

No facilitar datos

Recientemente en la sede de la organización humanitaria Ignacio Carratalá, experto de seguridad del grupo Santander, explicó a un grupo de mayores, de forma didáctica, la importancia de no facilitar datos a nadie por teléfono o por aplicaciones tipo whatsapp. De igual modo, reiteró que es positivo crear una cuenta monedero digital para que al realizar compras online no haya posibilidad de que se cobren más de lo que se dispone.

«Un 27% de mayores de 65 años no utiliza internet pero la falta de competencias digitales hace que además de la brecha digital se produzcan muchos robos y estafas por no manejarse bien con la tecnología, sin embargo hay estudios que concluyen que el aprendizaje de nuevas tecnologías estimula la actividad mental y se reduce la incidencia de enfermedades como el alzhéimer», apunta Antonio Ramón Guilabert, delegado de Cruz Roja en Elche.

Entorno hostil

Entiende que con formación se prepara a quienes tienen menos recursos o experiencia en el mundo virtual a «saber defenderse de un entorno que puede ser hostil si no se tienen las herramientas». Por ejemplo en estas jornadas de prevención del fraude digital se concienció para no remitir el DNI a la ligera si no es un canal fiable y, en caso de duda, poner una marca a la foto que indique los fines para los que sólo puede usarse. De igual forma, desde Cruz Roja señalan que en muchas ocasiones personas sin hogar pierden su documentación, por lo que están expuestos a la suplantación de identidad.

La organización humanitaria ofrece al cabo del mes una docena de talleres y al menos trimestralmente representantes de bancos suelen ofrecer charlas para abordar cuestiones a la orden del día.

Recientemente CaixaBank dio pautas a personas en riesgo de exclusión social sobre cómo gestionar la economía doméstica. Yolanda Carbonell, voluntaria que imparte cursos en esta entidad bancaria, explica que se trata de realizar «reflexiones en voz alta que pueden ser imprescindibles y abordar conceptos que no controlan como el TAE, TIN a la hora de hacer alguna financiación». Al hilo, también ayudó a los asistentes a marcar «prioridades» para organizar los recursos en el hogar.

Costumbres

De igual forma, la profesional señala que hay usuarios migrantes que llegan a España y se encuentran en un «limbo» y siguen algunas costumbres de sus países que les complican ahorrar, como el caso de un matrimonio colombiano que asistió a la sesión, que pagó un seguro en España al hacerse un préstamo porque en su país ya va implícito y dieron por hecho que tenían que hacerlo. Entre las dudas, muchos usuarios señalaban que estaban teniendo problemas para abrir una cuenta porque no tienen pasaporte.

Lista de la compra

Explican desde la asamblea local que en estos talleres se enseña a «hacer una compra razonable, porque aunque parezca mentira hay gente que no sabe comprar, desconocen el uso de marcas blancas y preparamos dieta equilibrada porque hay gente con pocos recursos que está obesa porque comen cosas que no son saludables», resalta Guilabert.

Con la fundación La Caixa también han llevado por barrios la caravana de ahorro energético para divulgar sobre el ahorro en las facturas de la luz y el agua. Por otra parte Cruz Roja está a punto de materializar un proyecto nacional con la Fundación Amancio Ortega para ayudar contra la soledad no deseada de los mayores.

Al margen, desde la asamblea local se realizan otros tantos talleres como costura, plantación en huerto ecológico, de enseñanza de español o para aprender oficios como el de carnicero.