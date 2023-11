El PSOE de Elche solicita un pleno extraordinario para que el Ayuntamiento le exija a la Generalitat que se cumpla la deuda de los 43 millones por los terrenos de la Universidad Miguel Hernández. Los socialistas reprueban que las inversiones que contempla el gobierno autonómico en los presupuestos son ordinarias por lo que exigen que se cumpla el convenio que se firmó en 2022 entre el expresidente Ximo Puig y el exalcalde Carlos González.

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Elche se ampara en el artículo 78.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico y el artículo 46.2 de la Ley de Bases de Régimen local para reclamar este pleno.

Inversiones "ordinarias"

Los socialistas explican en su solicitud que esta compensación “esté al margen de las inversiones ordinarias que se esperan de un gobierno autonómico como las sanitarias, educativas, movilidad e infraestructuras de transporte y que vayan dirigidas a actuaciones en infraestructuras urbanas vinculadas a la Capitalidad Verde Europea 2030”, como reza el convenio.

"Pasividad"

El portavoz socialista, Héctor Díez, ha manifestado que el alcalde , Pablo Ruz, ha mostrado “pasividad en este asunto con mucha rapidez, en menos de cinco meses ha claudicado a los pies de Mazón y ya da por hecho que se ha saldado la deuda de los 43 millones con obras que son actuaciones ordinarias. Ha sido llegar a alcalde y plegarse a los deseos de su jefe en Valencia”.

Ronda Sur

Díez responde que las actuaciones previstas para la Ronda Sur “se financian con los 300 millones que el Estado transfiere a la Comunidad en compensación por las inversiones, por tanto, no lo paga la Generalitat sino el gobierno de España". De igual forma, responden que el tranvía "es una actuación ordinaria dentro de las competencias autonómicas como se ha hecho en Alicante o en otras ciudades, por tanto, no es algo extraordinario”.

Críticas

Díez reprueba que el primer edil haya dado por saldada la deuda. “El propio Ruz solicitó un pleno extraordinario en marzo de 2022 al equipo de gobierno anterior precisamente solicitando que se saldara la deuda, pero con inversiones que no fueran las ordinarias. Llegó a decir que ya estaba bien de ningunear a Elche y hacer de lo ordinario, algo extraordinario. Parece que se ha olvidado muy pronto de lo que hacía cuando estaba en la oposición y cuando en Valencia no gobernaba el PP. Ahora hace lo que, precisamente, criticaba con contundencia hace unos meses. No es un alcalde en quien confiar”, critican desde la agrupación.