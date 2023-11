El PSOE de Elche ha puesto deberes a la Diputación de Alicante. Más fondos para el Misteri y el Palmeral, así como celeridad con sus dos proyectos bandera, el Palacio de Congresos y la sede en el edificio de la Glorieta centran los reclamos que han lanzado los socialistas al organismo provincial presidido por el PP.

El portavoz ilicitano, Héctor Díez, ha explicado que han solicitado “que se redoble el presupuesto que destinan en la actualidad tanto para el Patronato del Misteri, que es de 60.000 euros, como para el mantenimiento de El Palmeral, que es de 50.000 euros. Lo mínimo que pueden hacer es poner el doble de presupuesto para dos Patrimonios de la Humanidad, ya que la Diputación debe velar por la conservación de los valores culturales más importantes de nuestra provincia”. Así lo ha destacado tras una reunion mantenida con el portavoz socialista en la Diputación de Alicante, Vicente Arques, para trasladarle las propuestas a enmiendas que los socialistas ilicitanos consideran importantes que se plasmen en el presupuesto provincial de 2024.

Además, se ha pedido que continuar con la construcción de carriles ciclo peatonales en las carreteras que son titularidad de la Diputación de Alicante, así como avanzar en los dos proyectos más cuantiosos que tiene comprometidos la Diputación con Elche.

Críticas a los retrasos

El principal partido de la oposición también ha recriminado que en estos cinco meses de gobierno del PP “todavía no han firmado el convenio entre Ayuntamiento y Diputación para que se pueda licitar el anteproyecto del Palacio de Congresos. Ya no hay excusas para culpar al de antes, ahora gobiernan ellos y el proyecto está encallado”. Del mismo modo, hay retraso en la licitación de la adquisición del inmueble destinado a sede provincial. “No es solo la compra, sino también la rehabilitación del edificio y el mantenimiento y, por ello, pedimos una partida de rehabilitación del edificio en el próximo presupuesto”.

Díez ha recordado que la partida de anteproyecto del Palacio de Congresos se ha plasmado en dos presupuestos provinciales “y no se han ejecutado. En las fechas en las que estamos, tampoco les dará tiempo a ejecutar la partida este año. Esa es la forma de gobernar que tiene el PP, criticar al de enfrente, poner excusas, pero la realidad es que no avanzan, tienen encallados los proyectos y no ejecutan. Una mala forma de gobernar”.