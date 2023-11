Ilicitano y director de la Cátedra Dama de Elche de la Universidad Miguel Hernández desde 2019, Francisco Vives Boix ha lanzado su nuevo proyecto, junto al ilustrador Antonio Ródenas, titulado «Historia ilustrada de la Dama de Elche». Este ejemplar didáctico hace un recorrido por la historia de este emblema ilicitano de la manera más cercana y llevadera para los más jóvenes.

Cuénteme un poco sobre «Historia ilustrada de la Dama de Elche»

Se trata de un libro de divulgación que transita de forma cronológica recorriendo la «vida» de la Dama de Elche, desde su descubrimiento hasta nuestros días. Es un libro bilingüe, en castellano y valenciano, que cuenta con 57 ilustraciones del busto. Hemos tratado de que sea un libro llevadero, lleno de historia, con un vocabulario sencillo para captar la atención del público joven y de todo aquel que esté interesado en conocer la historia de la Dama de Elche sin la necesidad de tener que recurrir a libros más densos. Además, no es necesario que el lector siga un orden cronológico, pues puede hacerlo de manera independiente, ya que los capítulos se agrupan en secciones y cada imagen que aparece junto al texto, representa aquello de lo que se está hablando. Es una manera de conectar directamente con la historia y poder visualizar cómo era la Dama. Ha sido un acierto apostar por este sistema que creemos que conectará muy bien con el lector.

¿Cómo surgió este proyecto?

A principios del año 2020, al entrar como director de la Cátedra de la Dama de Elche de la Universidad Miguel Hernández, planteé una serie de proyectos, y entre ellos, se encontraba escribir este libro. Durante la pandemia, me comunicaba con Antonio Ródenas, el ilustrador de esta obra, por correo, lo que hacía muy difícil señalar y modificar los detalles de las ilustraciones. Sin embargo, cuando nos adentramos en la normalidad, Antonio y yo, entre café y café, nos dedicábamos a comentar y componer las imágenes de la obra. Utilizamos composiciones de fotografías o fotografías originales para llevar a cabo las ilustraciones que ahora aparecen en el libro.

¿Qué objetivo pretende cumplir con este libro?

Con este libro, Antonio Ródenas y yo pretendemos que la historia de la Dama de Elche sea conocida por todos y todas. Nos hemos centrado en que la obra sea llevadera y sencilla de leer, porque aunque no es infantil, queríamos utilizar un lenguaje que captara la atención del público más joven y de los más apasionados de uno de los emblemas más significativos de la ciudad.

¿Le ha resultado complicado reunir toda la información que engloba a la Dama de Elche?

Lo más difícil de todo no ha sido agrupar y organizar la información, sino resumirla. Hay muchas cosas que hemos obviado, como la vestimenta del busto o la doble hipótesis de quien descubrió la Dama de Elche. Pedro Ibarra atribuye la autoría del descubrimiento del busto al capataz del grupo de trabajo Antonio Galiana y, por otro lado, en 1943 Alejandro Ramos atribuye el hallazgo a Manuel Campello, de 17 años. Esa dualidad del personaje no la hemos podido tratar en el libro. Nos hemos centrado en que es Manuel Campello quien la descubre. Si nos centrábamos en desgranar esas hipótesis, el libro hubiera sido muy largo.

La presentación del libro tuvo lugar el pasado lunes en el aula de la UMH en la Plaza de Baix. ¿Cómo fue el primer contacto con los ilicitanos?

La verdad que la presentación fue todo un éxito. Llevamos 114 ejemplares de la obra para regalar a los asistentes, y nos faltaron, debido a que hubo un total de 125 personas interesadas en conocer el libro. Todos los asientos estaban ocupados y muchos permanecieron de pie durante el acto. Agradezco mucho la asistencia de los concejales Juan de Dios Navarro y María Bonmatí, que junto al rector de la UMH, Juan José Ruiz, me acompañaron en un día tan señalado. Estamos muy agradecidos a todas las personas que acudieron a conocer nuestra obra.

¿Qué opina del estado actual de la Dama de Elche, que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid actualmente?

Cuando se dice que la Dama de Elche está en un estado de «peligro» no es que esté siendo mal tratada en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Su material de roca caliza es muy propenso a sufrir cambios si no se mantiene en unas condiciones especiales para su conservación. El material del que está hecho la dama es una roca que se va erosionando y desgastando con el paso del tiempo. En el momento en el que se la sacó del enterramiento, cuando tuvo lugar su hallazgo, ahí ya sufrió un cambio brusco de temperatura y humedad. Sin embargo, los museos en los que el busto ha estado expuesto han conseguido frenar su deterioro y cuidar la temperatura y la humedad para que, actualmente, se encuentre en el mismo estado que cuando la descubrieron.

Se habla de que la Dama de Elche sufriría un deterioro muy alto si se trasladara de nuevo, en este caso, a su ciudad de origen, Elche.

Si no se mantienen las condiciones, puede ocurrir. Hay que hacerlo de una manera muy especial. No hay que tocarla. El traslado se debe de hacer en una caja especial. Como ilicitano desearía tenerla de vuelta en Elche, pero desde el punto de vista científico, sería favorable que la Dama de Elche se mueva lo mínimo posible para su correcta conservación, de modo que no sufra ningún tipo de cambio brusco de temperatura o humedad, que afectaría a su superficie.

Conservación

¿Considera que los museos en los que ha estado expuesta la Dama ha estado bien cuidada y conservada?

Todos ellos son profesionales que están continuamente restaurando piezas de la mejor manera posible. Realizan cientos de restauraciones al año. Siempre lo hacen pensando en la conservación de la pieza, en este caso la Dama de Elche, que es patrimonio nacional y tiene que conservarse como un cuadro de Velázquez. Hay algunas fotografías donde la imagen de la dama es preocupante, pues aparece como si se estuviera «descamando». Por ello se está evitando cualquier tipo de manipulación. Cuánto más se toque más se pierde. Y es por eso por lo que también se prohíbe el hacer fotos a este tipo de pieza con flash en los museos, pues puede derivar al crecimiento de algas que afectaría a la superficie de la dama.

¿Dónde se puede encontrar «Historia ilustrada de la Dama de Elche»?

Estará a la venta próximamente en la página web de la UMH. Cada libro tendrá un precio de 12 euros. Por el momento, hay algunos ejemplares en las librerías

Sèneca y Ali-i Truc del centro de Elche.