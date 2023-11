"Yo tenía la mejor casa de la ciudad. Vivía con mis padres y trabajaba como comerciante vendiendo fruta y ropa en el mercadillo. Nunca he querido engañar a nadie y ahora me intento ganar la vida vendiendo tabaco". Entre carros de supermercado, sillas viejas o cubos de plástico con agua encharcada. Así vive Francisco, de 72 años, que lleva un año durmiendo en un contenedor cerca del barrio de Puertas Coloradas. Francisco está empadronado en Elche y, debido a un problema familiar que le llevó a esta situación vulnerable, se gana la vida "buscando faenas" día tras día.

Junto a Francisco, hay una chabola en la que viven otras dos personas. El "techo" está hecho de una lona calada, de cortinas con gran grosor y montones de paja. Estos materiales no protegen nada de las bajas temperaturas. Sin embargo, además de montones de objetos, cuentan con un algún elemento "decorativo" que hace guiño a la navidad, como un espumillón o un peluche de navidad. "No debemos perder la cabeza y debemos salir para adelante con lo que tenemos. Estas cosas también nos hacen ilusión", señaló Francisco.

Sin tarjeta sanitaria

Por otro lado, Lourdes y Cristian viven en una nave abandonada, a las afueras de la ciudad. Llevan tres años viviendo en la calle. Allí viven junto a otra pareja, pero el espacio está dividido entre las dos parejas. Lourdes y Cristian llevaban muchas capas de abrigo, y tan solo tenían un colchón para dormir y muchas mantas para no pasar frío. Se trataba de una nave enorme y oscura que solo contaba el vacío y la tristeza de estas personas. "Menos mal que nos tenemos el uno al otro, porque si no esto sería muy difícil", señalaron.

Cristian comentó que no disponía de una tarjeta sanitaria, pues se encontraba enfermo y no podía acudir a ningún centro sanitario para ser atendido. "Me robaron la cartera y he perdido el DNI y la tarjeta sanitaria", destacó. Ambos testimonios aseguraron que no recibían ningún tipo de ayuda por parte de servicios sociales. "Estamos esperando a que nos den alguna solución, aquí ya estamos pasando frío", indicaron.

Estas personas tratan de buscar un hueco para dormir y protegerse del frío en los meses de invierno. Algunos tienen un lugar fijo y otros duermen en cajeros, aceras y bancos. Muchos han sufrido algún tipo de agresión, tanto verbal como física, por el simple hecho de dormir en la calle. Se han sentido discriminados por la sociedad.

A pesar de la situación tan vulnerable y precaria en la que se encuentran estas personas, no se les borraba la sonrisa de la cara. Desde la tristeza mostraban un agradecimiento enorme a las asociaciones que, como Conciénciate, les dedicaban unas palabras de ánimo, además de entregarles comida varios días a la semana.

Solos ante la pobreza

Muchas de estas personas que duermen día a día en la calle han llegado a esta situación precaria por razones como la pérdida de empleo, problemas familiares o separaciones complicadas con sus parejas, desahucio de vivienda o por haber tenido que empezar de cero tras emigrar a otro país. La mayoría de estas historias son invisibles para la sociedad, que desconoce el estado y la situación que les ha llevado hasta ahí.

Muchos no tienen a nadie a quien acudir; se encuentran solos ante la pobreza, que día a día se hace más cuesta arriba. Muchos no pierden la ilusión a la hora de salir de esta situación tan vulnerable. "Nos buscamos la vida buscando chatarra para venderla, pero lo que de verdad necesitamos es un trabajo para poder salir de este pozo", explicaban. Vender tabaco, trabajar en el campo o buscar chatarra son algunas de las maneras de generar algún tipo de ingresos para comprar algo de comida.

Recuento de sintecho

El pasado martes se reunieron las asociaciones de Conciénciate, Cruz Roja, Cáritas, Elche Acoge, Protección Civil y el colectivo Sueña de Nuevo para realizar un recuento por los barrios de Elche de personas sin hogar. Esta iniciativa, que se realizó también en Alicante, pretende obtener datos reales del número de personas sin hogar que hay en cada municipio, y de esta manera, "conocer el estado de estas personas, saber dónde se encuentran e intervenir socialmente", tal y como ha señalado Celia Lastra, edil de Acción Social.

Más de 100 voluntarios colaboraron en esta iniciativa, que se encargaron de llevar bocadillos a las personas que dormían en la calle y realizarles un cuestionario en el que les preguntaban sobre su situación actual, su estado de salud, si recibían ayudas o no por parte de servicios sociales o si tenían algún tipo de ingresos. Desde Conciénciate, aseguraron que "desde la asociación tenemos como objetivo un cambio social para poder sacar a estas personas de la calle y que opten a una vida digna, tal y como merecen"

Celia Lastra ha señalado que desde el ayuntamiento están trabajando en reforzar las políticas sociales que permitan sacar a estas personas de esta situación de vulnerabilidad e intervenir a nivel social con ellos para su reinserción social. Además, a principios de diciembre se prevé la apertura del centro de pernocta de Conciénciate, en el que 44 personas sin hogar podrán pasar la noche allí, asearse y recibir cena.