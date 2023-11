Su camino no tiene ni nombre, ni está asfaltado, ni tiene iluminación y, desde hace unos meses, tampoco tiene el único contenedor de basuras con el que contaban. Lo quitaron, pero la gente, no los propios vecinos, sigue depositando allí basuras y enseres sin rubor. Muchos aprovechan que se encuentra en una zona casi oculta, justo a las espaldas de un conocido club en El Altet, para desprenderse de lo que no quieren y evitar llevarlo así a un depósito autorizado.

Así las cosas, los vecinos no solo se han quedado sin el servicio que daba el contenedor, sino que la situación ha empeorado, ya que otros vienen a dejar aquí, ya por costumbre, sus residuos. Francisco Hernández Gaspar, en representación de unas ocho familias de esta zona de El Altet, explica que desde hace meses los vecinos se ven en la obligación de recorrer varios cientos de metros para depositar sus bolsas de basura en el único contenedor «cercano» que les queda, y que está situado junto a la entrada del conocido club de la zona. Pero para llegar allí y volver tienen que transitar por una carretera sin iluminación, con poca visibilidad en una de las curvas, donde los coches van a importantes velocidades y, sobre todo, donde no existe arcén alguno. Es decir, todo apunta a que antes o después haya que lamentar alguna desgracia. Como mal menor, hasta ahora, con el horario de verano, a las 21 horas, momento en que ya se puede depositar la basura, quedaba algo de luz, pero ahora, en invierno, la noche cerrada cada vez se precipita antes. Los vecinos insisten en que ese contenedor que ahora falta ha permanecido en su sitio durante décadas y que desconocen el motivo de su retirada, además de que nadie les ha informado de nada. Basurero descontrolado «Lo que ocasionan con esta decisión, sin consulta ni visto bueno por nuestra parte, es un cúmulo de basura y otros enseres, no procedentes de los vecinos afectados, y que salvo error son retirados cada varias semanas con el consiguiente peligro de higiene: cucarachas, ratas...», señalan los denunciantes, que aseguran haber trasladado este problema al Ayuntamiento, tanto como instancia general como por la aplicación por móvil para notificar incidencias e incluso acompañando varias fotografías. Hasta ahora, aseguran, nadie les ha respondido por escrito. Por teléfono sí que les han indicado que se desplacen a dejar sus basuras al contenedor del mencionado club. El Ayuntamiento baraja endurecer las multas para hacer frente a los vertidos de basura Por todo ello, los afectados exigen que les sea repuesto el contenedor antiguo que tenían, así como su recogida semanal, a la vez que apuntan a que no es de recibo que, por teléfono, se les aconseje depositar sus residuos en el arcén de la carretera de Arenales «en zona de curva con poca visibilidad y riesgo de atropello», todo ello sin dejar de lado que buena parte de los vecinos de la zona son personas de avanzada edad y con movilidad reducida. Los afectados no solo recuerdan que pagan la tasa de recogida de residuos sólidos, sino que con esta desatención se sienten más vulnerables, a la vez que aseguran que por norma la distancia de los contenedores no debe exceder de entre los 60 y los 100 metros a las viviendas. Por último, insisten en que mientras no se actúe se contribuye a que aumente un riesgo de falta de higiene en la zona y a que algún día ocurra un lamentable accidente ante la peligrosidad de la carretera por la que por ahora tienen que caminar.