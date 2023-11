¿A quién no le ha sobrado nunca comida cuando va a un restaurante? Es más común de lo que parece que en ocasiones no acabemos el plato. El hecho de llevarnos lo que no consumimos a casa es un buen método de aprovechar esos alimentos y evitar desperdicios. "Por el tupper que nunca devolviste a casa" es el lema de la iniciativa de La Plataforma de Hostelería Ilicitana que pretende reducir el desperdicio de alimentos y envases, con el objetivo de promover la sostenibilidad y así cuidar el medio ambiente.

Los restaurantes asociados a la Plataforma de Hostelería regalarán tuppers a sus clientes durante toda la campaña hasta que se agoten. Se entregarán recipientes sostenibles y de varios usos para reutilizar y estimular la conciencia renovable y sostenible para el medio ambiente. Comer de tupper: trucos para alargar su vida útil Esta iniciativa, de la mano de La Plataforma de Hostelería Ilicitana junto a Unió Gremial y la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, pretende concienciar a los ilicitanos de la importancia de reducir el desperdicio de alimentos y envases, con el objetivo de consumir de manera responsable, llevándose la comida sobrante de un restaurante a casa en un tupper. Los clientes de los restaurantes podrán contribuir a la reducción de residuos que se produce en muchos restaurantes, ya que sobra mucha comida. Los restaurantes ofrecerán un recipiente reutilizable junto a cubiertos, también sostenibles, para que los clientes puedan llevarse la comida que les sobra a casa. Desde la Plataforma de Hostelería Ilicitana, la Unió Gremial y la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo animan a los amantes de la gastronomía a unirse a participar en este proyecto, con el fin de beneficiar al medio ambiente. La presidenta de la Plataforma, Paqui Solves, ha señalado que "con iniciativas de este tipo, podemos marcar la diferencia y construir un futuro más sostenible". La asociación local apoya tanto a la creación de empresas como la defensa de los intereses, asesoramiento, sostenibilidad y la formación de empresas de hostelería ilicitanas y de la comarca. Esta iniciativa está alineada con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, incluyendo el ODS 12: Producción y consumo responsables, el ODS 13: Acción por el clima, el ODS 14: Vida submarina y el ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres.