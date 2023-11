De Elche al «underground» de Washington DC. Dos obras del arquitecto ilicitano Procoro Del Real (RAS Arquitectos) se exponen en la capital de Estados Unidos. El Valle Trenzado ilicitano, la pasarela de hormigón sobre la ladera del Vinalopó y el Mirador del Faro de Santa Pola forman parte de una colección con los 25 proyectos mejores ejecutados en ciudades españolas.

Está visible en Dupont Underground, una antigua estación subterránea de metro abandonada tras su cierre en los años 60, ahora reconvertida en espacio artístico y cultural donde tienen lugar las más famosas exposiciones de arte contemporáneo.

Esta exposición ha sido presentada por el CCCB (Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona) y comisionada por la Oficina Cultural de la Embajada de España en Washington, haciéndola coincidir con la presidencia española de la Unión Europea.

Desde el 19 de octubre y hasta el 19 de Noviembre de 2023 se muestra allí la exhibición POLIS, dentro de la serie americana de exposiciones denominada como «Architecture and the Question of Democracy – Series».

En esta exposición se muestran proyectos ejecutados en el ámbito español y presentados al Premio Espacio Público Europeo. En ella se pueden ver vídeos y entrevistas a los autores de los proyectos presentados en España.

Pasarelas sobre el Vinalopó

En concreto, el Valle Trenzado de Elche fue premiado como mejor espacio público europeo en 2014, premio exaequo junto al Puerto de Marsella, obra creada por el estudio londinense Norman Foster & partners. En 2009, el Ayuntamiento convocó un concurso internacional de ideas para convertir el cauce del río Vinalopó en un parque lineal de tres kilómetros de largo. Antoni Baile, Francisco Leiva y el ilicitano Procoro Del Real fueron los tres arquitectos directores de un equipo de profesionales ganadores de este concurso, proponiendo un proyecto que crearía un eje-infraestructura que vertebraría trenzando Elche peatonalmente, valorada en total en más de 20 millones de euros.

En 2010, por razones económicas, el Ayuntamiento decidió acometer únicamente una de las cuatro fases que contemplaba el proyecto ganador, por un importe aproximado de 2,4millones, comenzando de norte a sur, en el sentido del discurrir del agua del río, es decir, en las laderas que van desde el puente del Ferrocarril hasta el puente del Bimil·lenari. En 2013, finalmente se inauguró el actual Valle Trenzado, con dos pasarelas voladas de hormigón blanco que conectaban y regeneraban los espacios verdes adyacentes al río. Un año más tarde aquella obra recibió varios premios tanto a nivel nacional, como internacional:, FAD BCN Design Award, Milan Archmarathon Awards, Rosa Barba Landscape Prize, CCCB European Best Public Space, etc.

Un puente al mar

El proyecto del mirador del Faro de Santa Pola, mostrado en la exposición, también fue seleccionado en 2016 como finalista a mejor espacio público europeo, destacando las soluciones de integración de los elementos patrimoniales de la guerra civil española existentes en la Sierra de Santa Pola y la solución para ordenar el turismo peatonal de ese enclave con la construcción de una pasarela volada a modo de mirador del mediterráneo.

Este proyecto nació con problemas similares al de Elche, con un presupuesto mayor y varias fases a abordar, que únicamente ejecutó una tercera parte de lo proyectado inicialmente por un importe de 250.000 euros de obra.

Desde 2009 hasta 2023 estos proyectos han estado exponiéndose por diferentes galerías por todo el mundo dentro de la exposición POLIS (en esta ocasión es la versión americana POLIS 7), tratando de contribuir a crear ciudades mas democráticas, enfocadas en regalar nuevos espacios de calidad al peatón ciudadano.