La junta de gobierno de Elche ha encargado un estudio a los técnicos municipales para proteger la Cruz de los Caídos del Paseo de Germanías y justificar que está cumpliendo con la Ley de Memoria Histórica. PP y Vox han dado este paso porque la recién creada Dirección General de Memoria Democrática que está bajo el paraguas del área de Presidencia de la Generalitat, competencia directa de Carlos Mazón (antes en manos de EU), ha pedido al Ayuntamiento un informe para que el monumento pueda salvarse del derribo y mantenerse donde está, tal y como ha explicado la portavoz municipal, Inma Mora. Ese informe deberá de determinar su grado de protección.

Los responsables municipales están convencidos de que la cruz de origen franquista cumple con los requisitos de la ley de Memoría Histórica, tal y como ha asegurado el edil de Estrategia Municipal, quien ha afirmado que "es un símbolo que nada tiene que ver lo que se quiere poner sobre la mesa".

La edil del PP ha justificado que este estudio que ha requerido el departamento autonómico es para que la cruz "no dependa del gobierno que dirija el Ayuntamiento, que no sea una decisión política" y ha vuelto a defender que el monumento continúe en su sitio porque es "el lugar donde tiene que estar. Un monumento de la concordia, del abrazo que se dieron nuestros abuelos en un momento determinado y no somos nadie para destruir ese monumento histórico histórico".

Contrato modificado

La pasada semana, la junta de gobierno autorizó la modificación del contrato, que inició el anterior ejecutivo local de PSOE y Compromís, para mantener en este lugar la Cruz de los Caídos, decisión municipal que ha recibido el visto bueno de la Conselleria de Cultura, según el portavoz popular Claudio Guilabert, quien explicó que a partir de ahora los trabajos, que comenzaron en septiembre, van a poder imprimir un mayor ritmo para seguir avanzando. La apuesta de los actuales responsables municipales es hacer una "plaza de la reconciliación que explique la historia de esa plaza y de los derechos humanos", ha indicado el concejal.

Sobre el nuevo significado que el equipo de gobierno quiere darle a este enclave de la ciudad, el alcalde Pablo Ruz ya explicó al inicio de las obras que harían "un reconocimiento a la concordia, a la democracia y a la transición, con la presencia de la cruz y a los hombres y mujeres que en 1978 supieron perdonar y avanzar».

El exterior del Paseo contará con un área, a través de paneles, para la puesta en valor de los derechos humanos, y, como novedad, un homenaje a la concordia, y al primer alcalde de la democracia, el Ramón Pastor, del que el regidor popular reconoció que «fue un buen alcalde».

Mientras tanto, la oposición de PSOE y Compromís ha elevado a Europa y el Gobierno Central la decisión de PP y Vox de preservar la cruz inaugurado en 1944 en honor a los Caídos de la Guerra Civil por el jefe provincial del Movimiento, exaltando el recuerdo de los que «sufrieron martirio y muerte por España y por la religión». Un controvertido símbolo que con la Transición Democrática perdió todas las alusiones a la Falange, como la placa y la inscripción, por lo que el equipo de gobierno entiende que la cruz es un símbolo religioso.