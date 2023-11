Dos números se disputan este próximo 22 de diciembre la «corona» de ser el afortunado Gordo del sorteo del sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional. Ambos tienen las mismas posibilidades que el resto pero se han agotado después de que el pasado lunes la web de INFORMACIÓN desvelara que, estadísticamente y para la inteligencia de ChatGPT4 (no la 2 ni la 3, sino la 4), son los más probables porque examinados los 210 sorteos celebrados desde 1812 hasta nuestros días son los números que más se repiten en decenas de millar, millares, centenas, decenas y unidades. Vamos, pese a que el sorteo es por dos bolas que se combinan (número y premio) este toca-toca y seguro.

¿Qué fácil, no?. Nos hemos pasado la vida soñando o esperando despertar con el número que iba a salir, notado un pálpito extraño al pasar por delante de una administración o unas mariposas en el estómago mientras leíamos lo que nos quedaba en la cuenta del banco o nos hemos fijado en un número que siempre ha estado ahí y nunca hemos visto hasta ahora, y no. No eran esos. Era tan sencillo como confiar en la inteligencia artificial.

Que ya, que sí, que lo sé. Que si uno va y de sopetón le pregunta qué número va a tocar te dice que no lo sabe (¡jaaaa, claro que lo sabía!, pero no lo quería contar). Era todo tan sencillo como recopilar en un fin de semana aburrido en casa la lista con esos 210 números ganadores del Gordo a lo largo de la historia y ver cuáles eran los que más se repetían en cada posición.

Susana Irles tiene en Elche una de esas administraciones de barrio donde de tanto en cuanto toca algún premio que, ufana, tarda minutos en colgar de alguna pared con lo que ha tocado: categoría del premio y cantidad. Es como el título de una carrera universitaria que se muestra con orgullo y da lo mismo que sea de la Lotería que de la Bonoloto o la Primitiva.

Pero lo que nunca había tenido que colgar es que ha agotado el número que, según ChatGPT4 (insisto, ni la 2 ni la 3), valdrá 400.000 euros, impuestos aparte, dentro de 37 días cuando lo canten esos maravillosos niños del Colegio San Ildefonso. ¿A qué hora? No se sabe, pero también se le podría preguntar al oráculo del siglo XXI, para saber cuándo enfriar el cava.

Susana vive desde el lunes por la tarde como si hubiera repartido ya el Gordo. Tiene su negocio lleno de periodistas. Las televisiones nacionales se están pasando por allí y la entrevistan como futura vendedora del Gordo. ¡Toma ya! El teléfono no para de sonar y directamente no lo atiende porque la cola sigue.... porque aunque el primer premio se ha agotado los clientes se están llevando las terminaciones. Pensarán: «¿y si nos llevamos la centena y ganamos algo? o ¿y el juego que nos va a dar en la cena de Nochebuena cuando digamos: «¡Cuñao, casi me toca el Gordo!»?

Preguntas

Y es difícil contestar a todas las preguntas que le lanzan a Susana porque el número ni tiene abonados (por ahora) ni era un fijo. Vamos, Loterías y Apuestas del Estado envió las 185 series a una administración de Teide, en Tenerife que, como hacen muchas, intercambia graciosamente números con otras de la península o de las Baleares. Así no solo venden la suerte propia sino la ajena. Susana tuvo en sus manos cinco series hasta que el lunes por la tarde, a las cinco y media, las había vendido. Cuatro horas después de que en nuestra web publicáramos la predicción, no quedaba ni uno. A-G-O-T-A-D-O. Y lo decimos a sabiendas porque hemos de confesar que fuimos a por uno y ya no había. Lo que ha pasado en esa administración de barrio en Elche desde el lunes hasta ayer es que la fiebre ha ido a más. Si a eso contamos que el anuncio televisivo del sorteo lo tenemos ya de mañana, tarde y noche... como diría un chaval: «nos va a explotar la cabeza».

Y sí estamos casi en el final sin contar cuál es el número de la administración que se ha vendido, el 03695. ¿Y el que tiene las mismas posibilidades de tocar estadísticamente? El 02695. Si han llegado hasta aquí, al menos van a tener su premio: pregunten a ver dónde está el anterior y el posterior porque se llevarán 2.000 euros al décimo, que tampoco está mal. Y un último consejo, tanto si salen como si no el año próximo jueguen a cualquiera de estos dos números porque, estadísticamente, volverán a ser los que tengan más probabilidad de tocar, aunque igual el día 22 de diciembre se ha deshecho el desempate o se suma un tercero. Suerte y esperanza si no lo tiene porque igual sale ChatGPT5 y empezamos todos de cero.