Cantante, compositora, actriz, apasionada del deporte y escritora. Verónica Romero se define como una persona «curiosa» que pretende ayudar a los demás con su segundo libro de autoayuda «Alma y el camino del despertar».

Hábleme de su nuevo libro «Alma y el camino al despertar»

Es una novela de fantasía y crecimiento personal, que trata de aquellas emociones que pretendemos sanar para seguir adelante en nuestra vida. Con este libro pretendo que el lector se identifique con el personaje y se adentre en el bosque, en su esencia interior, y empiece su camino al despertar.

Se encuentras en plena gira de firma de libros. ¿Cómo está siendo la acogida?

Estoy encantadísima y lo he acogido con muchísimas ganas y es como que solo me apetece hacer eso. He estado ya en Sevilla, en Barcelona, tengo Zaragoza, Madrid, etc. La acogida del libro está siendo muy buena porque me he dado cuenta que con este segundo libro la gente se ha hecho eco muy rápido. Y además esto es novela, es un libro sencillo de leer.

Comenta que este libro es ideal para personas que se encuentren en un momento de caos e incertidumbre.

Sí. Pretendo que la persona se sienta identificada con ese camino, a veces complicado, en el que nosotros mismos nos ponemos barreras. Tocar fondo es una bendición, aunque no lo veamos así. Es en ese momento cuando tu vida está preparada para el cambio. Vivimos en un mundo con mucho ruido y estímulos en el que no nos han preparado a gestionar esas emociones ni a conocer qué herramientas utilizar cuando tengamos una situación complicada. Este libro pretende que más allá de lo que es la historia, te haga ir al centro de tu universo.

¿Cómo se introdujo en el mundo de las emociones y la espiritualidad?

Siempre he estado muy interesada en el mundo de la magia y la espiritualidad, pero lo hacía sin conocimiento. Pasé por una ruptura complicada y me sentía muy perdida. Y cuando empecé a sanar esa herida y volví a mi niña anterior, empecé a dibujar mandalas y junto a ellas añadía una frase positiva. A raíz de ahí me di cuenta que quería compartir todo lo que había aprendido del ego, de la incertidumbre y de mis emociones y nació el libro.

¿Tiene algún ritual a la hora de escribir?

Normalmente me voy adaptando, porque paso mucho tiempo fuera. Hay veces que me apetece ir a una cafetería y mientras estoy en mi mundo levanto la cabeza, veo a gente que entra y que sale y vuelvo a lo mío. Pero estoy siempre conectada. A veces me pongo mi velita y me pongo a escribir. La verdad que este libro lo acabé rapidísimo. Es como cuando conectas con algo, ves que te sale fácil y solo tienes ganas de hacer eso.

¿Y qué me dice de la canción que acompaña esta obra: «No es un adiós»?

Esta canción ya la tenía escrita y no veía el momento de sacarla. Cuando empecé a escribir a Alma sentí que esta canción iba con ella. Me acuerdo que grabamos el 14 de febrero en un bosquecito que hay cerca del escorial. Fue el día que hizo más frío en Madrid. Para mí escribir siempre me lleva mucha más responsabilidad que componer y cantar porque creo que ya lo llevo haciendo más años.

¿Qué secreto esconde este libro?

Es un libro para leerlo entre líneas. Tiene una verdad universal que es muy poderosa y deseo que se quede en esa memoria implícita. Al final de cada capítulo hay una serie de reflexiones y consejos para que conectes con tu «yo interior» para que, si estás pasando por un proceso de sanación o de reconocimiento del ego, el bosque te explica cómo poder detectarlo, a modo de reflexión.

¿Habrá segunda parte?

Sí. Con muchas ganas e ilusión, a día de hoy estoy preparando la segunda parte de la historia de Alma, de la cual ya tengo escrita una gran parte, que estará prevista para el año que viene. Además ya tengo la banda sonora que la acompañará.

¿Sabría decirme en qué punto se encuentra en tu vida?

Ahora mismo, a nivel profesional, me siento mucho más ubicada y tranquila. Estoy probando cosas nuevas y estoy expandiéndome desde las raíces de casa y encontrando en mi día a día el equilibrio en aquello que hago. Al fin y al cabo somos los creadores de nuestra propia realidad, lo que pasa es que no nos lo creemos del todo.

¿Qué futuros proyectos tiene en mente?

A principios de año, entre febrero y marzo sacaremos un nuevo single, esta vez con una discográfica. Yo siempre he sido independiente y me da un poquito de vértigo entrar con un sello, pero hay que salir de esa zona de confort y confiar y decir, venga, vamos a ver qué pasa.

¿Cómo vivió quedarse tan cerca de representar a San Marino en Eurovisión?

La canción de «Army of One» era un tesoro que tenía guardado y estaba deseando mostrarlo al mundo. Tuvo muy buenas críticas tanto dentro como fuera del país, y estar tan cerca de representar a Eurovisión era algo que me emocionó y me ilusionó mucho. La gente me decía que era un temazo y para mí fue un regalazo. Me quité un peso de encima al sacar la canción. Me dio penita no llegar a conseguirlo porque yo me veía en Eurovisión con esa canción, pero hay que salir de esa mentalidad y pensar que de esa oportunidad saldrán otras nuevas.

Al lanzar un libro de autoayuda, ¿qué consejo le daría a alguien que está pasando por un mal momento?

En primer lugar que identifique la situación en la que se encuentra y sobre todo que quiera salir de ese pozo. No hay que dejarlo. Hay que poner el amor y trabajo en acción para salir adelante. La vida te pone en situaciones difíciles en las que cuando sales aprendes mucho. El miedo nos paraliza en nuestro día a día. Debemos aprender de todo aquello que queramos y ofrecer a los demás aquello que podamos.

¿Dónde se puede encontrar «Alma y el camino del despertar?

En plataformas online, mi propia web y en librerías de manera presencial. Además, por Navidad habrá alguna que otra sorpresa para aquellos que lo compren en esas fechas.