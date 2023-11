La Coordinadora Feminista de Elche ha convocado a la ciudadanía ilicitana a concentrarse este sábado, 25 de noviembre, Día Internacional de la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres y Niñas, a las 19 horas en la Plaça de Baix. La jornada empezará a las 17 horas en la Plaça de Baix con una mesa informativa, taller de pancartas, pintacaras con Animajoc y con las mujeres del proyecto "El latido de las mariposas" de la Associación del Raval y Hort de Felip, que tejerán en público. Estas actividades darán paso a la concentración y a la lectura del manifiesto de este año que será a cargo de Vanesa Insua, promotora en Igualdad y profesora de prevención de la violencia de género en el IES Victoria Kent.

La plataforma feminista ha advertido de que el "borrado de este problema, como se intenta cuando se niega el machismo, la violencia estructural que sufren las mujeres, o se blanquea o se trata de perfil, perjudica directamente a las mujeres más vulnerables". En Elche hay más de 500 mujeres que tienen medidas de protección por parte de la Policia y los servicios sociales porque son víctimas de la violencia de género.

Desde la Coordinadora han hecho un llamamiento a toda la sociedad ilicitana para rechazar y condenar la violencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas en todo el mundo y que en España se ha cobrado la vida de 1.237 mujeres desde que se contabilizan las cifras.

En concreto, este 2023 ya son 52 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, como recogen las estadísticas de la Delegación de Gobierno Contra la Violencia de Género, unas cifras que han superado ya los asesinatos de todo el año pasado así como de los tres últimos años y que han dejado este ejercicio a 51 menores huérfanos, según el colectivo.

"Invitamos a las ilicitanas y a los ilicitanos a participar de las actividades preparadas este 25N y condenar la violencia machista, un grave problema de esta sociedad al cual tenemos que dar respuesta", ha afirmado Carmen Palomar, integrante de la plataforma.

Palomar ha matizado que "esta convocatoria es muy importante para que las mujeres asesinadas no queden en el olvido porque no hay mayor injusticia que ser asesinada por el hecho de ser mujer. Se trata de un problema que sigue existiendo en la sociedad y por ello salimos a la calle para que no queden en el olvido las asesinadas ni las mujeres que siguen sufriendo la violencia machista". En España hay dos millones de denuncias por violencia machista y por este motivo la Coordinadora Feminista ni se quedará callada ni en casa este 25N, como han asegurado en rueda de prensa.

Todos los meses

La Coordinadora Feminista reivindica este 25 de Noviembre y todos los meses del año el fin de la violencia contra las mujeres y las niñas, la abolición de la prostitución, la educación en igualdad, la prevención de la violencia de género y la educación sexual obligatoria y desde edades más tempranas en todos los centros educativos. También reclama el aumento de los recursos destinados a la prevención de la violencia machista, entre otras cuestiones.

La Coordinadora Feminista ha hecho hincapié en la condena del borrado de la violencia contra las mujeres, el borrado de los términos igualdad, violencia de género y machista en las instituciones públicas y ha señalado a quienes intentan retroceder en el tiempo con el negacionismo o blanqueo de este problema, lo que provoca no poder abordar con garantías la violencia sistemática y estructural que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres, como ha apuntado Eva Irles, también integrante de la plataforma.