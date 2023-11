"¡Ay, si a los humanos les viniera impresa en la tarjeta de su nacimiento la fecha de su muerte!". Es así como Carlos Morenilla, escritor y autor de su nuevo libro "Los 25 días del Uraeus", capta la atención del lector en la contraportada de su nuevo proyecto. Una novela que versa sobre el tema de la muerte en el supuesto caso de que conociéramos la fecha de "nuestro fin", según ha explicado el lector.

El autor del libro ha señalado que la idea se le ocurrió cuando se paró a pensar en que la naturaleza te da nueve meses para prepararte y saber que va a venir un niño. En cambio, desconocemos el día en el que vamos a morir. "Quería poner al frente dos procesos de la vida humana como son el nacimiento y la muerte", ha explicado Morenilla.

El libro, "lejos de ser macabro" tal y como explica su autor, pretende tratar un tema delicado como es la muerte con personajes variopintos, y, sobre todo, realistas. "Alguna persona que ya se lo ha leído me ha comentado que se ha visto muy reflejado en la historia y la perspectiva ante la vida del protagonista, lo que me ha llenado de orgullo", ha recalcado Morenilla.

Referentes

El escritor ha recordado una anécdota en la que fue chófer de Mario Vargas Llosa, escritor de novelas como «La ciudad y los perros» o «La tía Julia y el escribidor». El novelista señaló que se le presentó una oportunidad que no podía rechazar, pues «era todo un referente». La historia se remonta a 1993, en las Jornadas Liberales de Benidorm. «Vargas Llosa me ha influido mucho en mi faceta de escritor, y solo podía estar en silencio porque no quería perderme nada de lo que me contaba. Pasé de chófer de Vargas Llosa a escritor», explicó Morenilla. Otro referente para el autor es Van Gogh, pues pretende dar «pinceladas» que capten la atención del lector.

La presentación de "Los 25 días del Uraeus" tendrá lugar el próximo 2 de diciembre en la librería Ali i Truc del centro de Elche a las 12 horas, en el que se hablará del libro y el autor responderá preguntas de los asistentes. A las 12:30 horas Carlos Morenilla procederá a la firma de libros de sus futuros lectores.