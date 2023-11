La sección XI de la Audiencia, con sede en Elche, ha condenado a una pena de tres años, nueve meses y un día de cárcel a un acusado de una agresión sexual a una menor de 14 años, hechos ocurridos en septiembre de 2020 en las inmediaciones de un centro educativo de Elche al que se dirigía la joven en compañía de otra joven. La sentencia se ha dictado de conformidad entre las partes, atendiendo a la confesión del acusado y a la reparación del daño moral causado, que se fijó en 3.000 euros.

Se da la circunstancia de que el acusado fue condenado dos meses antes de ocurrir estos hechos, en sentencia firme, por unos abusos sexuales a otra joven a una pena de dos años de cárcel. Pero no llegó a ingresar en prisión al quedar en suspenso la misma por el juzgado de lo Penal 4 con la condición de no reincidir, algo que es rogado pero que permite la ley cuando no existen antecedentes previos.

Sobre las siete de la mañana

Como hechos probados se considera que sobre las siete de la mañana el acusado se encontraba en las inmediaciones de un centro educativo y vio bajar de un autobús a dos adolescentes. "Guiado por un ánimo libidinoso", dice el fallo, corrió tras las jóvenes dando alcance a una de ellas. Junto al centro educativo había un solar. Allí intentó abusar de ella metiéndole la mano debajo de la falda.

Dice la sentencia que la joven se resistió, cayendo ambos al suelo entre unos matorrales. Allí continuó forzándola, "para tocar sus genitales, bajo su falda", bajo su ropa interior. La muchacha se defendió con patadas y le golpeó con el móvil comenzando a gritar. Su compañera regresó de la huida encontrándose con la escena y llamó a los servicios de emergencia.

"Vale, ya paro"

El acusado, al percatarse de ello, le dijo: "vale, ya paro", explica la sentencia. "Entonces, guiado por igual ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, cogió una chaqueta (de la víctima) se la acercó al rostro y volvió a dejarla en el suelo marchándose del lugar". La joven sufrió erosiones en los muslos y sufre desde entonces alteraciones adaptativas, ánimo deprimido o ansioso y síntomas compatibles con un trastorno de estrés postraumático.

Por estos hechos fue detenido en agosto del pasado año por agentes de la Policía Judicial adscritos a la Comisaría de Elche y desde entonces estaba en prisión a la espera de este juicio. La sentencia también le obliga a no acercarse a la víctima, ni ponerse en contacto con ella por cualquier medio, en los cinco años siguientes a quedar en libertad. Durante ocho años, además, estará sometido a una medida de libertad vigilada tras salir de prisión. Por las lesiones causadas a la muchacha también se le condenó a una multa de un mes (180 euros).