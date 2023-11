El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, aprovechó este viernes la renovación de la junta directiva de la comunidad más numerosa de Riegos de Levante margen izquierda, la de El Canal, para reivindicar el agua para los 6.500 regantes que la componen y para denunciar que el Gobierno central ha efectuado 30 «recortes injustificados» y de forma «caprichosa» al trasvase Tajo-Segura. Al acto acudió junto al alcalde de Elche, Pablo Ruz, y la responsable del Consell en la provincia, Agustina Esteve.

El jefe del Consell denunció también que el anterior gobierno autonómico del Botànic no se puso del lado de los agricultores por no acudir a los tribunales contra los recortes del Ministerio de Transición Ecológica, mientras que defendió la gestión de su gobierno porque desde que fue investido han presentado cuatro recursos al Gobierno, explicó, al tiempo que añadió que "no vamos a consentir que el desierto entre a Europa por la Vega Baja”.

Mazón ha querido reivindicar la “huerta de Europa” y la impugnación por parte del actual Consell de los últimos cuatro recortes que ha sufrido el trasvase Tajo-Segura. El jefe del Consell ha considerado el silencio del anterior ejecutivo valenciano en materia de agua como “una de las mayores injusticias que se han cometido en democracia contra la provincia de Alicante”.

Pacto

Mazón, como también apuntó por la mañana en un congreso en València, abogó por «un pacto de todas las fuerzas políticas» para avanzar en unos «acuerdos comunes, al margen de otras discrepancias». Las declaraciones las hizo en plena asamblea de esta comunidad de regantes que cubre 8.000 hectáreas al sur de Elche, Crevillent y Santa Pola.

En la sesión José Esquembre, que encabezaba la que era una candidatura única, revalidó por cuatro años más la presidencia. El cambio más notorio de la nueva junta de gobierno, además de la incorporación de tres vocales, es que Javier Berenguer, expresidente de la sociedad, deja el cargo de vicepresidente, que asumirá Vicente Mateu.

"Asustados"

Desde El Canal refirieron que en el campo «estamos muy asustados» ante unos próximos recortes del trasvase que, en algunos casos, definieron como «sectarios» por parte del Gobierno central, «ya que hay 10.000 familias que vivimos del agua y el recurso de las desaladoras ni llega ni se puede pagar, es inasumible, porque se quintuplica el precio», apuntó el presidente.

Cuentas

Durante la reunión se aprobaron las cuentas del actual ejercicio, que contó con un presupuesto de 4,2 millones y un superávit de 24.500 euros. Entre los retos de modernización próximos esperan instalar sistemas de control remoto del riego para racionar el agua. De igual forma, admitieron que están realizando un «esfuerzo económico» para «inyectar agua del río Segura a la red de goteo».

Si bien, exponen que están haciendo pruebas para elevar los recursos del río como «parche provisional» por la falta de agua trasvasada. Aún está por aprobar la inversión, que podría superar los 200.000 euros y de antemano reconocen que la tarea va a ser complicada porque tendrían que implementar un sistema de triple filtrado para eliminar la materia orgánica del agua, que sería de peor calidad y no serviría para todo los cutivos.