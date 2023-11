Inquieta, curiosa y “corresponsal de la vida”. Así se define Rosa María Calaf, periodista internacional de TVE durante más de 30 años en Estados Unidos, Moscú, Buenos Aires y Asia. Nació en Barcelona y es licenciada en Derecho, Periodismo, Instituciones Europeas y Ciencias Políticas. Ha recibido más de una treintena de premios y reconocimientos por su labor y trayectoria periodística en favor de la lucha por la igualdad.

Estudió Derecho y después Periodismo. ¿Por qué se decantó por el ámbito internacional?

Me interesé desde siempre. Mi familia siempre ha sido muy viajera. Desde muy joven, en el verano de los 14 años ya estudié fuera. Siempre me he movido en ambientes más lejanos. Me di cuenta de que de lo que podía aprender era de lo diferente. Aprendía mucho de lo diferente. Siempre he dicho que el interés en el periodismo empezó con mi pasión por el viaje, de ahí lo de decantarme por el internacional.

Aun así, la carrera de derecho le ha aportado muchos conocimientos y le ha servido en su labor como periodista, ¿no?

La carrera de Derecho es un grado que recomiendo muchísimo porque te abre la mente y te hace ejercitar el discurso. El derecho se basa en regular las relaciones humanas. El periodismo y el derecho se complementan mucho porque ambos se centran en la sociedad. Al mismo tiempo, los estudios jurídicos pueden llegar a estructurar la mente para el análisis, la reflexión y las conclusiones.

¿Cómo ve el panorama de la profesión?

El periodismo nunca ha sido fácil y no siempre se ha hecho bien. Ahora nos enfrentamos a la tecnología, una herramienta que pretende mejorar la calidad de la información, pero, sin embargo, hay enormes intereses y a veces se utiliza para deteriorar la calidad de la información. Ahí está el reto. Hay que saber conjugar todos esos elementos tecnológicos que son fantásticos y debemos usar al máximo, pero no debemos permitir que arrastren la calidad de los contenidos. A día de hoy, gracias a la tecnología podemos conectarnos desde cualquier parte del mundo, pero también hay que cuidar qué contenido se va a contar.

¿Qué sería para usted un buen periodismo?

Aquel que reúna características como el compromiso, la transparencia, la honestidad, el rigor y con la independencia. No debemos pensar en que el de antes era mejor. Era diferente. Cada etapa tiene sus dificultades. Siempre ha habido buen y mal periodismo. La base está en la educación para crear una sociedad con sentido crítico.

Se introdujo en el periodismo en una época difícil para la mujer. ¿Considera que el papel femenino se valora mucho más en la profesión?

El papel de la mujer está más valorado porque también hay más mujeres en las facultades o en las redacciones. Sin embargo, no estamos en una situación de paridad en el campo de la opinión y la decisión, por lo tanto, no se ha conseguido lo que debería de ser justo. Queda mucho por hacer. No se valora el mismo trabajo realizado por una mujer que por un hombre, y esto se ve, por ejemplo, en los premios. Hay coberturas en las que ha destacado más el trabajo de la mujer, pero casi por defecto ganan los premios los hombres.

Yo nunca pensé cuando en los años 60 luchábamos por el feminismo, que a día de hoy aún se tenga que explicar que el feminismo no va contra el hombre, sino que busca la igualdad entre los dos géneros. Se invierte mucho en tratar de enmascarar una simple cuestión de derechos de justicia. Se busca el bien común, no solo de las mujeres. Si hay que mover una mesa es mejor moverla entre todos, y no solo una mitad.

¿Sigue colaborando con algún medio? ¿A qué se dedica actualmente?

Hago conferencias y talleres, colaboro con ONGs como UNICEF y soy jurado de los premios Princesa de Asturias. Me dedico a la divulgación y docencia. Además, dedico cuatro meses al año a viajar.

Y con todo lo que ha vivido, ¿le gustaría plasmarlo en papel?

Por el momento no quiero escribir. Todas las editoriales me han ofrecido sacar un libro, incluso ponerme una persona que escriba en mi lugar mientras yo voy narrando. No es un problema de falta de interés, sino que a mí no me apetece. Para escribir me tendría que parar, y yo no quiero pararme. Lo que me gusta es estar en movimiento y estar en los sitios y hablar con la gente.

Cuando llegó la pandemia algunas editoriales me dijeron: «Oye, ¿y ahora no te apetece que estás parada?». Hubiera sido un buen momento, pero me di cuenta de que realmente no me apetece. Tengo muchas cosas escritas y posiblemente cogiendo parte de esas historias habría material. Ahora no hago colaboraciones ni prólogos. No quiero comprometerme a nada que tenga una fecha límite.

¿Echas de menos estar en el foco de la noticia?

No, desde que me jubilé estoy muy feliz. Lo que sí que me gusta es volver años después a algún destino para ver cómo está ahora. Me retiré en 2009 y me sigue pareciendo que fue ayer. He hecho tantas cosas que pienso: «Llevo retirada más tiempo que lo que me tiré viviendo en Asia, que fueron 10 años».

¿Cuál ha sido la noticia que más te ha costado dar? ¿Alguna que te haya marcado mucho?

Todas las cosas que he hecho de cine para mí han sido un gozo. Cuando pude estar en la transmisión de los Oscars, fue maravilloso. Igual que vivir la etapa Ronald Reagan en Estados Unidos. Lo que estamos viviendo ahora: la política espectáculo, el descontrol de la economía nace ahí, en la época de Reagan. Lo que sí que te marca como persona son situaciones que tienen que ver con las personas. El tsunami de 2004 lo viví muchísimo.

La destrucción, la devastación total y la ruptura absoluta de zonas costeras que acabó con el tejido social fue muy duro. En países más subdesarrollados, el tejido social lo es todo. La vida diaria se sustenta en el vecino. Si se destruye eso, se destruyen completamente las comunidades. Había franjas costeras de cinco y seis kilómetros totalmente arrasadas. Me venían vecinos de otros pueblos con fotografías para ver si habías visto a esas personas, porque no sabían si se habían salvado o no. No había comunicaciones no había nada. No sé sabia donde estaban. Contar eso fue muy doloroso.