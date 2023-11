El equipo de gobierno de PP y Vox han sacado adelante en el pleno de este lunes el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) tras 18 años sin tenerlo pese a obligarlo la Ley de Grandes Ciudades. Lo han aprobado en solitario y con los votos en contra de la bancada de la oposición, muy crítica porque, entre otras cosas, por primera vez va a estar regulada la contratación de directores externos para gestionar áreas de gobierno y porque se incorporan subidas de sueldos para la Presidencia del Pleno y el portavoz adjunto de la junta de gobierno.

Ante la tormenta política generada, el edil de Recursos Humanos, José Navarro (PP), ha garantizado rotundamente que en este mandato los directores de área serán de esta casa y ha defendido que se ha dado luz verde a un "reglamento democrático que trae objetividad en el funcionamiento de este Ayuntamiento".

El concejal popular ha asegurado que entre otras bondades, este reglamento garantizará una "ordenación completa de los debates, viene a mejorar la calidad democrática, dota de seguridad jurídica a los grupos políticos del equipo de gobierno y de la oposición". "Hemos permitido que los debates políticos se produzcan de forma sosegada y respetando los derechos de todos los concejales", ha añadido.

Asimismo, con este ROM se ofrece a los grupos municipales de la oposición la posibilidad de formular nuevas iniciativas, como las interpelaciones. Se abre la posibilidad de registrar preguntas con anterioridad al pleno, de forma que deban ser contestadas en la misma sesión en que se formulan. Se permite que se presenten enmiendas a los Presupuestos y otras disposiciones normativas que debe aprobar el Pleno, lo que hasta ahora no se encontraba contemplado. Se establece una regulación detallada de las normas y tiempos de intervención en los debates para que no dependan de la discrecionalidad o generosidad de quien los presida.

El concejal del PP ha tacchado de "pataleta infantil" las críticas del PSOE. Ha asegurado haber recogido 21 de 25 propuestas de los socialistas. "Pretendían que todos los concejales de la oposicion tuvieran dedicación parcial y dos asesores por grupo. Querían más sueldos", les ha reprochado, quien ha negado que se vayan a subir ningún sueldo con el ROM. "Se contemplan las dedicaciones que ya había, se garantizan dedicaciones exclusivas a la oposición dentro de los límites", ha añadido Navarro, quien ha cifrado en un 30% las sugerencias incorporadas de Compromís.

Rechazo frontal

Compromís ha asegurado que es una oportunidad perdida para avanzar en elementos comunes. "Lo importante era no ir rápido, era hacerlo bien", señaló la portavoz Esther Díez, quien incidió en que debería de haber "reglas justas y criterios ecuánimes". La formación valencianista ha advertido de que solo han aceptado 3 de 30 modificaciones que propusieron. Díez no ha encontrado justificación sobre la rapidez a la hora de aprobar este reglamento. Las declaraciones de Alcaldía o propuestas del gobierno municipal que incorpora el ROM son para Compromís, un acto de propaganda. ntre otros asuntos, Esther Díez se mostró en contra de que los concejales con dedicación exclusiva puedan tener otros ingresos, de que los coordinadores de área sean externos, de que la figura del portavoz adjunto desaparezca en los grupos políticos con dos concejales y también se mostró contraria a que los votos de los concejales no puedan ser personales en las juntas de gobierno.

Desde el PSOE también han recriminado las prisas y falta de voluntad de consenso del equipo de gobierno. Su portavoz Héctor Díez, ha pedido eliminar los pluses que PP y Vox van a introducir como el de la Presidencia del pleno o la compatibilidad de cobrar un complemento el que sea portavoz de grupo y portavoz de la junta de gobierno. También han criticado los socialistas que se abra la puerta a que un concejal del equipo de gobierno trabaje para la empresa privada cobrando el 100% de la dedicación. El principal partido de la oposición ha planteado que si se da este caso se pueda cobrar como máximo el 75% de la dedicación. Igualmente han rechazado los directores de área y los turnos añadidos para la Alcaldía y el equipo de gobierno en el pleno, por los mismos motivos que Compromís, por ver objetivos propagandísticos y por un intento de limitar la labor fiscalizadora de la oposición.

La líder de Vox, Aurora Rodil, al final del debate, ha reprochado los años esperados para tener este reglamento que ha aprobado junto a sus socios de gobierno en medio año. "En estos tiempos que corren que vamos camino a un golpe de estado institucional con falta de respeto a la Constitución es de agradecer tener este reglamento. No se corta la fiscalización a la oposición, sino que se mejora que los que gobernamos podamos explicar lo que estamos haciendo porque son los que nos van a juzgar", ha defendido.