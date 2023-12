El pleno extraordinario celebrado este martes en el Ayuntamiento de Elche permitía aprobar, con los votos a favor de PP y Vox y la abstención de PSOE y Compromís, el reglamento de distritos y juntas municipales, el cual debe ponerse en marcha en el primer trimestre de 2024 y que en su primera anualidad de funcionamiento contará con un presupuesto de 900.000 euros. Este nuevo reglamento está llamado a ser una herramienta para facilitar aún más la participación ciudadana y viene a enterrar los presupuestos participativos del anterior gobierno progresista. El pleno de Elche aprobó el 29 de noviembre de 2010 un Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, el cual no tenía desarrollada la parte de los distritos que ahora, 13 años después, se activa.

Las críticas del PSOE en el pleno se centraron en que el reglamento no incorporar un lenguaje totalmente inclusivo, quejas por el hecho de que no se aceptaran sus alegaciones de más calado y por considerar que no está representado el tejido asociativo, algo en lo que coincidió Compromís, que además pidió que se dejara sobre la mesa este reglamento para que saliera adelante con el consenso de todos los grupos municipales.

La edil de Participación y Distritos, la popular Loli Serna, defendía el reglamento orgánico de distritos y juntas municipales de Elche como "norma necesaria de gestión desconcentrada y cauce para la participación de la ciudadanía sin perjuicio de la unidad de gobierno".

Partidas con denominación específica

El reglamento se aprobaba inicialmente el pasado 25 de septiembre y, a partir de ahí, se llegaron a presentar 28 alegaciones, de las cuales se han aceptado siete total o parcialmente. Entre las que se han aceptado se encuentra la relativa al establecimiento de partidas con denominación específica para cada distrito.

Asimismo, también se ha aceptado la propuesta de que de los 13 distritos inicialmente planteados se pasara a 14 (La Marina es uno de ellos, equiparándose así a El Altet y Torrellano), de manera que haya 7 distritos en el campo y 7 en el casco urbano.

En el nuevo reglamento se establece el porcentaje que podrán gestionar los distritos, el 2% del presupuesto de la Corporación, lo que supone en conjunto 900.000 euros en 2024, cantidad que, asegura el equipo de gobierno, irá aumentando en posteriores anualidades.

"En los últimos años la herramienta de participación ciudadana eran los presupuestos participativos, pero no funcionaron", exponía Loli Serna. "La última vez fue en 2019 y cuatro años después lo volvieron a intentar con un periodo de dos años, pero no funcionó", agregaba.

Por su parte, desde Compromís, Esther Díez consideró que el reglamento podría haber sido consensuado con todos los grupos y que podía haber ido más allá, al tiempo que reconocía que es un paso adelante para la descentralización de la Administración local.

"Que haya lenguaje inclusivo en el texto y que se difundan las convocatorias en la web y en los centros sociales lo han incluido", indicaba Díez en referencia a algunas de sus alegaciones aceptadas, pero que seguía sin entender "qué problema había en ampliar número de representantes o de mantener, desarrollar los presupuestos participativos al margen de tener los presupuestos de los distritos".

Esther Díez añadía: "Yo no diría que no funcionaron unos presupuestos (participativos) que votaron cerca de 4.000 personas. Eran mejorables sí, y por eso iban incorporándose nuevas modalidades. No están reñidos con los distritos y es importante haberlo mantenido".

La edil de Compromís recordó también que Ángeles Candela activó en el año 2010 este reglamento de distritos que, no obstante, no estaba desarrollado, pero sí algunos aspectos, como la elección democrática de los pedáneos. Esther Díez insistía en pedir consenso "frente a conseguir titulares", y dejar sobre la mesa este reglamento al considerar que se estaba aprobando simplemente por las prisas.

"Un día muy importante"

Desde Vox, Aurora Rodil intervino para decir que para su grupo municipal era un día muy importante, destacó que en menos de seis meses" una vez más cumplimos con nuestro pacto de gobierno y con nuestras promesas con el electorado" y apuntó que el nuevo reglamento "significará una desconcentración de la gestión municipal. Las quejas de los vecinos muchas veces son cotidianas (refiriéndose a no grandes obras) que entorpecen la vida de los ciudadanos. También es un elemento de participación, que significa mayor democracia".

Para la de Vox, en definitiva, esta nueva normativa "también mejora la gestión, porque nadie saber mejor que el vecino qué se necesita para el barrio o la pedanía en cuestión".

Rodil también tuvo palabras de agradecimiento por el trabajo a los ediles Loli Serna y Raúl Sempere, a Javier García Mora y Antonio Luis Martínez-Pujalte -"Que visitaron municipios que ya tienen en marcha" (este tipo de reglamentos)- y a los técnicos.

Sobre el consenso que se pedía desde la oposición, desde Vox se indicaba que habían tenido reuniones con los grupos, "y algunos guardaron silencio y otros aportaron ideas que en algunos casos aceptamos", para insistir en cualquier caso: "Es un proyecto de municipio que nos va a hacer mejores y que va a mejorar la vida de los ciudadanos. Al principio cometeremos errores, porque es una camino nuevo, pero sabremos rectificar".

Desde las filas socialistas, María José Martínez centró su discurso en criticar las prisas "que acompañan a este equipo de gobierno" para aprobar este reglamento y de no aceptar buena parte de sus alegaciones, entre ellas un lenguaje inclusivo de verdad y no sexista, además de desestimar la alegación de ampliar la participación de las asociaciones, entidades y colectivos del municipio.

Previamente, Rodil justificó esta decisión en que hay tantas asociaciones en Elche que nombrar a un vocal a dedo no sería justo ni efectivo, máxime cuando se plantea quién elige qué vocal y por qué y si representa de verdad a todas las asociaciones. Martínez lamentó en cualquier caso que se desestimaran diez de sus alegaciones, las más importantes.

"Pocas lecciones"

Loli Serna respondía poco después a los socialistas indicando que "es tan machista este reglamento que ha sido elaborado por mujeres. Pocas lecciones". Serna también rechazó las acusaciones sobre que no haya habido consenso, dijo que incluir a todas las asociaciones no es funcional y que sí contempla una amplia participación ciudadana al incluir a cualquier ciudadano que puede intervenir en el turno de ruegos y preguntas de las juntas de distrito.

Durante el pleno se recordó además que los alcaldes pedáneos serán nombrados por el alcalde previa consulta popular, algo que no se hizo en el anterior mandato (sí en el primero, cuando Compromís tenía más fuerza en el gobierno progresista).

"Ustedes confunden consenso con pensamiento único, y la democracia también es aceptar las diferencias", respondía Aurora Rodil a las críticas de la oposición en otro turno de palabra, además de reclamar que no se despreciara a los vocales que serán elegidos por los partidos políticos (5 PP, 5 PSOE, 2 Vox y 1 Compromís). "Va a representar un acercamiento del Ayuntamiento a la ciudadanía de los barrios y las pedanías", insistía la edil de Vox.

Ante ello, la socialista María José Martínez defendía que aunque haya sido elaborado por mujeres no entendía por qué aún así no se utilizaba un lenguaje inclusivo, y que la representación real solo se limitaba a un representante del tejido asociativo. "Creemos que el reglamento se podía haber mejorado y mucho", expresó, al tiempo que manifestaba que este reglamento "tampoco contará con el presupuesto que se merecen: 900.000 euros repartidos entre 14 distritos".

Loli Serna cerró el debate criticando que el PSOE no hubiera hecho este reglamento cuando gobernó y calificó el mismo como un paso "que hará de este gobierno más eficiente, transparente y participativo".