Pleno extraordinario este martes en el Ayuntamiento de Elche para aprobar, en fase inicial, la nueva ordenanza de acceso al medio de las personas con discapacidad, una normativa que llevaba sin actualizarse más de una década. El objetivo es facilitar la movilidad a las personas con discapacidad física, sensitiva e intelectual en el municipio.

María Bonamatí, edil de Discapacidad, explicaba que la nueva ordenanza de accesibilidad al medio introduce mejoras en lo que se refiere al bono taxi, el acceso al autobús urbano y la tarjeta azul de aparcamiento, siempre orientado a las personas con discapacidad, una normativa que sustituye a la aprobada hace once años, también cuando estaba en el gobierno el PP.

"No solo se ha actualizado la ordenanza a la normativa autonómica, sino que se han ampliado, añadido tres aspectos", decía Bonmatí.

Así por ejemplo, cuando entre en vigor, en Elche debe haber un aparcamiento para personas con discapacidad por cada 40 plazas de aparcamiento existentes, preferentemente cerca de hospitales, centros de salud, centros educativos, centros comerciales...

La ordenanza también flexibiliza los requisitos para obtener una plaza de aparcamiento específica reservada a una determinada matrícula ya que solo basta acreditar que la persona utiliza el vehículo al menos cuatro veces por semana.

También se extiende el bus gratis a aquellas personas con discapacidad y con mayor dificultad de acceso al empleo, por encima del 33% a nivel intelectual, o con una discapacidad sensorial por encima del 65%.

El equipo de gobierno del PP y Vox aseguran que con esta normativa se promueve la inclusión y que esta se complementa con otras acciones como la ampliación de aceras, el plan de accesibilidad de acceso al taxi y a los museos municipales o las plazas laborales municipales reservadas para personas con discapacidad.

"Ciudad injusta"

Esther Díez, de Compromís, señalaba en el pleno extraordinario que "cuando una ciudad no es accesible, es una ciudad no completa e injusta". Díez agradeció el trabajo que dejó encauzado el anterior edil socialista Mariano Valera y a la popular Bonmatí por la celeridad con esta normativa.

"No podemos quedarnos aquí, no podemos perder la perspectiva de que la inclusión debe darse en el conjunto del municipio", decía no obstante Díez, quien pedía, por ejemplo, que en las plataformas únicas no se permita que aparquen coches, tal y como pretende el actual ejecutivo. Instó además a que la transformación en este sentido se lleve a cabo y que sea profunda.

Mariano Valera, del PSOE, recordó que fue el 25 de noviembre de 2013 cuando se aprobó la última ordenanza en este sentido y que en esta última década se han producido numerosos cambios, por lo que a todas luces era necesaria esa nueva regulación.

Consenso

El reglamento, consensuado con el Consejo Municipal de Discapacidad, se quedó prácticamente cerrado durante el pasado mandato. Es decir, casi todo el texto se trabajó siendo Valera edil de Igualdad, Derechos Sociales y Políticas Inclusivas. Valera agradeció también que prácticamente el 99% del reglamento, aprobado este martes por unanimidad de todos los grupos, se haya respetado tal cual.

"Como Ayuntamiento estamos enviando un mensaje a la ciudadanía, un mensaje de trabajo, inclusión e igualdad", dijo el edil socialista, para pedir a continuación que lo que se apruebe se ejecute en el menor tiempo posible. Los socialistas afirmaban que estarían vigilantes en este sentido.

"Que seamos capaces de ponernos la gafas de la inclusión y de la igualdad, para que un mundo sin barreras sea posible", reclamaba por último Valera.