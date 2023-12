Un día grande para Elche.Tras años de intentos este sábado ha abierto la casa centenaria del Hort dels Pontos que utilizará el Museo Escolar de Pusol para divulgar su labor didáctica en la ciudad y, sobre todo, para darle sentido a la ruta del Palmeral, ya que en este pulmón verde se empezará a sembrar alfalfa en unas semanas para materializar el origen agrario de los huertos históricos de palmeras.

El anterior equipo de gobierno, de PSOE y Compromís, ya encargó la rehabilitación en el pasado mandato aunque fue el actual ejecutivo local, de PP y Vox, el que propuso que el proyecto pedagógico reconocido por la Unesco tuviese una extensión en el Palmeral. Los trabajos de rehabilitación han durado siete meses y han estado dirigidos por el arquitecto ilicitano Diego Castaño, mientras que la construcción ha corrido a cuenta de Media Caña La vivienda, que tiene unos 500 metros cuadrados, se ha puesto en valor conservando los detalles que tenía en origen como los pilares con troncos de madera.

Tal ha sido el acontecimiento que incluso ha querido prestar apoyo en la inauguración el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha tendido la mano al alcalde, Pablo Ruz, a colaborar en lo que haga falta para mantener el proyecto, de la misma forma que también se ha comprometido el presidente de la Diputación provincial, Toni Pérez, también presente en el acto.

El jefe del Consell ha aplaudido la iniciativa dejando claro que se ha optado por la mejor de las tres formas de mirar al pasado. La primera con "soberbia disfrazada de valentía", con "nostalgia que lleva a la desmotivación" "y luego con orgullo y ambición de futuro, siendo responsables de mantener y conservar y hacer que luzca un proyecto educativo y escolar".

Nutrida representación

Entre los asistentes se encontraban representantes agrarios, de comunidades de regantes, así como de colectivos sociales y culturales. Tampoco ha faltado a la cita el hijo de uno de los antiguos propietarios del inmueble, Pascual García, que ha rememorado cómo preparaban la palma blanca en el porche de la finca y se mostraba emocionado de ver cómo ha vuelto el esplendor a una vivienda que llegó a estar en ruinas.

En pleno huerto, y corriendo el agua de la Acequia Mayor, no ha habido mejor forma de dar por inaugurado el espacio que con la interpretación de varias piezas por parte de cantores del Misteri, entre ellos el pregonero de la Navidad de este 2023, el periodista Juan Carlos Romero. Bajo el sol que calentaba el ambiente niños del colegio de Pusol han abierto las puertas para realizar visitas guiadas por el interior, donde se ha recreado con fondos del museo cómo era el mobiliario por las diferentes estancias.

Toni Pérez, presidente de la Diputación, precisamente ha destacado que l'Hort dels Pontos hoy albergaba el alma de los tres patrimonios de la Humanidad que tiene Elche, y defendió los canales tradicionales de riego.

Pedagogía

Ruz, por su parte, ha incidido en que esta puesta en valor servirá para "hacer pedagogía de lo que es un huerto, porque no son jardines si no espacios agrícolas que han configurado la ciudad y no al revés". También ha insistido en que se quieren fusionar los tres patrimonios declarados por la Unesco ya que también hay un guiño a la Mare de Déu sobre la clave de acceso donde se ha colocado un anagrama mariano. "Ser de Elche es profundizar en lo que nos une y queremos que sea un lugar permanente para el encuentro". Así, Pusol gestionará el espacio para que se convierta "en un lugar vivo para darle sentido a la ruta del palmeral".

Rafael Marrtínez, director del proyecto de Pusol ha incidido en que se han ambientado estancias lo más fidedignas posible a lo que fue la vida en esta casa. "La casa está para entrar a vivir y no pierde el sentido original. Es una apuesta por dinamizar la ruta del palmeral y la oferta que Elche ofrece al mundo. Pretendemos que haya actividades y lo vamos a conseguir con actuaciones temporales para que sea un producto para disfrutar más".