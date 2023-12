"¡Viva la Mare de Déu! y ¡Viva también Cantó!" Ni había playa ni era de madrugada, pero este domingo se sentía una emoción a flor de piel por recrear lo que pasará el 28 de diciembre en El Tamarit. La Sociedad Venida de la Virgen ha realizado esta mañana el ensayo general de la representación del hallazgo del arca y la patrona en un ambiente distendido como se merece la ocasión.

Pasaban las 10 horas cuando se han iniciado las últimas pruebas técnicas desde l'Hort de la Cagona, espacio que desde hace medio siglo se utiliza, para que todo salga a la perfección en once días.

Iván Pomares, que vuelve a interpretar el papel de Francesc Cantó, se ponía a lomos de uno de los caballos con los que lleva prácticamente todo el año entrenando y, ante la mirada de miembros del colectivo, cargos honoríficos y presencia municipal, ha repetido unos pasos claves para acoplarse a los ritmos que marcaba el periodista Sacramento Alvear, pregonero de las fiestas de la Venida de este 2023, que desde hace años es el narrador de la escenificación.

Repeticiones

Frente al público se han ensayado dos veces los pasajes aunque ya el pasado 2 de diciembre se hizo el primer ensayo interno de la Sociedad donde quedó aclarado el esquema de personajes y los movimientos escénicos. Hoy, en ese gesto de observar el arca aparecida en el mar se han sumado la veintena de componentes en el papel de marineros y del concejo antiguo, entre quienes se encontraba el presidente de la Sociedad, José Manuel Sabuco, y el alcalde, Pablo Ruz, que se mostraba ilusionado porque vivirá por primera vez estas fiestas en calidad de primer edil: "He formado parte de la Venida desde el 2001 y este ensayo creo que los he vivido todos, no me resulta ajeno, es como estar en casa", señalaba.

Voluntarios

Sabuco, que tildaba de "brillante" el ensayo, refirió que los participantes de la representación son personas voluntarias y que algunos llevan años representando el papel aunque siempre hay lista de espera de suplentes, por lo que el relevo está asegurado.

Todos estaban enfundados hoy con los atuendos informales de la Venida por lo que habrá que dejar rienda a la imaginación para esperar al resultado final cuando miles de ilicitanos y visitantes de varios municipios madrugarán para ver un acontecimiento sin igual. Como ya se adelantó esta semana, habrá autobuses desde las 4.30 hasta las 6.30 horas que saldrán desde el MAHE para facilitar el acceso de todos los interesados a la representación.

Convivencia

Estos ensayos también suponen una jornada de convivencia para el colectivo, que tras las pruebas se concentró para disfrutar de un almuerzo. "Es una fiesta religiosa porque va entorno a la Virgen de la Asunción pero para mi es muy popular y casi eso de estar al lado de tu patrona es un sentimiento muy singular, y es lo que compartimos todos, ese privilegio", apuntaba Vicente Sánchez, que desde hace más de 15 años ocupa uno de los papeles de marinero".

También hay quienes valoran que participar en esta escenificación "es muy gratificante, por la calidad humana de los compañeros y directivos, ya muchos son amigos y remamos en la misma dirección, que es por la patrona", sostenía David García, que se encontraba en el ensayo acompañado de su mujer y sus hijas.

Eva y Sofía Murcia, hermanas, llevan 13 años saliendo también como marineras. "Por mi madre siempre hemos estado muy vinculados con Elche y es una tradición que siempre nos ha gustado vivirla, es una tradición bonita sea cual sea el grado de religiosidad que tengas". Preguntadas por el momento con el que se quedarían de las fiestas les cuesta decantarse, ya que entienden que el momento de la playa tiene mucha intensidad, pero también ver las caras de devoción de la gente durante la romería o cuando la imagen se traslada a Santa María.