"La científica del huevo y la patata", así se define Celia Clara Correia, cocinera de la Cafetería La Teulada Elche y la ganadora del segundo premio del I Campeonato de España de "Tortilla de Patatas Con...", que tuvo lugar el pasado 2 de octubre en Alicante Gastronómica. Su plato de tortilla de patatas con cebolla, pimiento, panceta Joselito y chutney de mango (similar a una mermelada) cautivó al jurado del certamen culinario.

La creación de Correia no solo ha hecho que gane el segundo premio del I Campeonato de España de "Tortilla de Patatas Con...", sino que el año pasado se colocó como la segunda mejor tortilla de patatas tradicional de la provincia de Alicante. Algunas de las claves para conseguir una buena tortilla de patatas son la jugosidad del plato y utilizar más huevos que patatas. Correia ha explicado que mide la temperatura de la patata y hace que todas sus tortillas superen los 72 grados para acabar con la salmonela y, además, que quede "yemosa".

"Este año me he quedado muy cerca del premio, y he mejorado mucho respecto al año pasado, pues la puntuación gastronómica a nivel nacional de mi plato ha sido de un 8, respecto al ganador, que era de un 8,25", ha afirmado la cocinera, que "va a ir a por todas y a trabajar duro para ganar la siguiente edición". La cocinera de La Teulada Elche ha indicado que este reconocimiento no podría haber sido posible sin el trabajo de sus ayudantes de cocina, su marido y su hermana: "son los que me apoyan y animan a seguir estudiando para conseguir los mejores resultados".

Más de 1000 huevos semanales

A raíz de su galardón, Celia Correia asegura que este reconocimiento le ha cambiado mucho la vida. "Antes gastaba 700 u 800 huevos a la semana, y ahora llego a utilizar 1200 huevos". "Estoy todo el día leyendo e investigando acerca de los huevos, las patatas y diferentes técnicas de hacer la tortilla", destaca.

Si le preguntas por cómo se empezó a interesar por Elche y por la gastronomía, Celia Clara Correia ha comentado a INFORMACIÓN que siendo brasileña, lleva más de 20 años en la ciudad. "Vine de vacaciones, me quedé por amor y empecé a trabajar en un bar. Comencé a aprender de unos y otros y me aficioné por la tortilla de patatas. Voy probando diferentes tortillas del municipio para perfeccionar mi técnica y seguir aprendiendo", ha explicado la cocinera, que quiso hacer "honor a su país utilizando el mango en el plato".

Alimentos frescos y de calidad

Los ingredientes que utiliza Celia son de primera calidad: "Recibo las patatas y los huevos semanalmente, todo fresco. La cocinera utiliza huevos "COREN", una marca huevos procedentes de gallinas criadas en el campo y alimentadas a base de maíz y pienso. Respecto a la panceta, decidió apostar por panceta Joselito porque contiene menos sal que otras, lo que la hace más sana, explicaba.

Correia ha destacado que apuesta por los comercios locales, como la carnicería o la frutería de su barrio. "Los bares en Elche están muriendo y los negocios de comida basura están creciendo. Debemos cuidar nuestra alimentación y es por ello que apuesto siempre por lo natural y evitar alimentos envasados del supermercado", señala.