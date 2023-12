El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) ha acusado este jueves al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche (PP y Vox) de cometer un fraude de ley con el fraccionamiento de contratos de asesores, lo que supone que para 27 concejales haya 30 personas de confianza. Entienden que el número de estos últimos no puede superar al de regidores por ninguna causa, como seria tener medias dedicaciones (o incluso cuartos) para disponer de más personal de apoyo. «Se intenta justificar que alguno de ellos está con dedicación parcial y por ello posibilita ese exceso de nombramientos», dice el comunicado que hizo público la sección sindical del Ayuntamiento de Elche. Un portavoz municipal quiso zanjar la polémica asegurando que todos los nombramientos están avalados por el secretario municipal, que es un fedatario público.

El sindicato recuerda «oficialmente, hay en nómina 30 funcionarios de empleo/asesores, desconocemos si hay alguno más que no figure en el Portal de Transparencia. Se intenta justificar que alguno de ellos está con dedicación parcial y por ello posibilita ese exceso de nombramientos» con respecto al número de ediles.

Dedicación parcial

Según Comisiones Obreras, PP y Vox estarían cometiendo «un fraude de ley ya que, a diferencia de los concejales, no existe posibilidad de dedicación parcial para que ello suponga que se puedan unir varias parciales para alcanzar una a tiempo completo. La ley es muy clara y no se puede superar el número de puestos permitidos, que en nuestro caso sería 27. Este tema lo vamos a trasladar a nuestros servicios jurídicos».

¿A qué ley se refiere CC OO? Concretamente, a la de Bases de Régimen Local y a un artículo que establece respecto a esta figura del personal de confianza que «las dotaciones de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual en los ayuntamientos deberán ajustarse a los siguientes límites y normas: Los ayuntamientos con población superior a 75.000 y no superior a 500.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder del número de concejales de la Corporación municipal». Al respecto, desde el equipo de gobierno insistieron en varias cuestiones, como que esta es una ley que aprobó el PP y que este artículo hace referencia a dedicaciones totales no parciales, y que el principal avalista de que es legal es el propio secretario municipal. Añadieron que el modelo permite, por ejemplo, que la portavoz de Compromís, Esther Díez, tenga dos asesores y no uno partiendo el sueldo por la mitad.

Recurso Humanos

La nota de CC OO también hace referencia al malestar por el retraso de la mesa de negociación para hablar del presupuesto y del capítulo 1, el que hace referencia a las nóminas. Hasta el martes no supieron del edil José Navarro, responsable de Recursos Humanos, «sin apenas margen de negociación y sin posibilidad de modificación alguna para su sometimiento al pleno». El sindicato asegura que no les dejaron pronunciarse sobre esta cuestión, lo que les parece «una falta grave de respeto» por lo que rechazan la aprobación de la plantilla de personal que se aprobará en el presupuesto.

En otro párrafo aseguran que el equipo de gobierno tiene puesta en marcha desde septiembre la comisión negociadora del convenio colectivo sin que se haya resuelto un conflicto en Juventud, que afecta a nueve trabajadores y una discriminación salarial de los contratados con subvención de LABORA.