La Asociación de Belenistas ha registrado más de 70.000 visitantes desde que inaugurara su tradicional nacimiento en la plaza de la Glorieta de Elche, el pasado 8 de diciembre, minutos antes del pregón que abría las fiestas a cargo del periodista Juan Carlos Romero. Un año más se demuestra que este emplazamiento es el ideal porque es el que más gente atrae a ver la obra artesana y artística del colectivo.

Hasta el 7 de enero

Para saber la cifra exacta, la asociación tiene un contador que registra una a una las personas que pasan delante del nacimiento. El pasado año se superaron las cien mil visitas y ahora el objetivo es mejorarlo para lo cual permanecerá abierto hasta el domingo 7 de enero. Después se desmontará y empezarán a trabajar, en enero, de la obra que presenten para 2024.

Piezas y figuras

El belén cuenta con más de un millar de piezas y 700 figuras. Es una recreación de tal calidad que muchos ilicitanos vuelven al cabo de pocos días para verla de nuevo. Es raro el día que no hay colas. Durante las últimas jornadas antes de las vacaciones escolares, muchos centros se acercaron a que los jóvenes vieran este trabajo y, al mismo tiempo, para meter el gusanillo por esta actividad y que no se pierda la tradición, lo que no deja de ser una obsesión en muchos colectivos ilicitanos, que quieren enganchar a sus actividades a los más jóvenes. En el caso de los belenistas hay dos que sobresalen.

Concurso

Una es el tradicional concurso de belenes y que acaba con una masiva entrega de premios que se realizó este pasado día 29 en el Gran Teatro, con asistencia de particulares, colectivos y centros educativos para recoger los galardones. La otra forma es difundiendo esta artesanía a través de los cursos que cada año organizan en colaboración con el Ayuntamiento de Elche.

Los galardonados en los belenes de 2023 han sido los siguientes:

XXXV CONCURSO LOCAL DE BELENES - AÑO 2023

CATEGORIA: PARTICULARES MONUMENTALES

1º Premio Noara Mediterranean JOSEFA ASENSIO HUERTAS

2º Premio Aglomerad. del Sureste JUAN ANTONIO POMARES NAVARRO

3º Premio Restaurante El Parque PAQUI GOMIS FERRÁNDEZ

4º Premio Electricidad J.G.M. ANTONIO (EL SASTRE)

CATEGORIA: PARTICULARES BIBLICOS

1º Premio Trofeo MUSTANG PEPITO MACIÁ GARCÍA

2º “ Trofeo NORDIKAS VICTOR JOSÉ TRIGUEROS MARTÍNEZ

3º “ Cristalería ARAEZ MARI LUZ IBARRA PLAZA

4º “ Asistenzia A.Domicilio JOSÉ PASCUAL ALONSO

Trofeo Asociación FRANCISCO GARCÍA MARTÍ

CATEGORIA: PARTICULARES POPULARES

1º Premio Trofeo ANALCO MANUEL TÁRREGA PASCUAL

2º “ Familia MATEU JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GARCÍA

3º “ Grupo METEORO PEDRO EMILIO IBANEZ CARPIO

4º “ Trofeo EVATHINK SUSANA PÉREZ GOMARIZ

Trofeo Asociación FRANCISCO CARAVACA LUCAS

Trofeo Asociación IRENE MARTÍNEZ OLIVARES

Trofeo Asociación JOSÉ FRANCISCO CUADRADO PACHECO

Trofeo Asociación ISABEL SELVA SORIANO

Trofeo Asociación MIGUEL ÁNGEL ROMERO VIUDES

Trofeo Asociación JAIME CAMPOS SÁNCHEZ

Trofeo Asociación MARI ÁNGELES BOJ VILLEGAS

Trofeo Asociación EMILIO MARCOS CAPILLA MONZÓN

Trofeo Asociación VICENTE CASTELLANO GARCÍA

Trofeo Asociación JOSÉ PASCUAL ALONSO POMARES

Trofeo Asociación PEDRO CASAMAYOR LÓPEZ

Trofeo Asociación ROSA LLOPIS DÍEZ

Trofeo Asociación MARÍA JOSÉ, RAFAELA, ÁNGELES Y JUAN

Trofeo Asociación TOÑI SÁNCHEZ AGULLÓ

Trofeo Asociación FRANCISCO JIMÉNEZ

Trofeo Asociación JONATAN MORA GARCÍA

Trofeo Asociación MERCEDES IBAÑEZ GARCÍA

Trofeo Asociación ADRIÁN VELASCO AVILÉS

Trofeo Asociación MOISÉS URBÁN RODRÍGUEZ

Trofeo Asociación JOSÉ SEGARRA MACIÁ

Trofeo Asociación JOAQUÍN LEÓN LEÓN

Trofeo Asociación BETLEMISTES D’ASPRELLA

Trofeo Asociación MARÍA TERESA SEPULCRE HERNÁNDEZ

Trofeo Asociación FINI LOZANO CAMPILLO

Premio Especial a la Originalidad TROFEO ILTRE. COLEGIO ABOGADOS ELCHE

a MAGDALENA NAVARRO LÁZARO

CATEGORIA: BELEN INFANTIL

Trofeo Asociación FAMILIA RUÍZ PASCUAL

Trofeo Asociación RAMÓN PERAL MORA

Trofeo Asociación GONZALO VICENTE POVEDA

Trofeo Asociación JOAN SEMPERE SEMPERE

Trofeo Asociación CARLA CABRERA PASCUAL

Trofeo Asociación ADRIANA Y ALEJANDRA SANMARTÍN LLEDÓ

Trofeo Asociación HUGO Y LUCAS CANDEL OLIVA

Trofeo Asociación HÉCTOR MARTÍNEZ TARI

Trofeo Asociación JACOBA, ENMA Y BERNAD

Trofeo Asociación ÁLVARO, PAU Y RUBÉN IBAÑEZ GIL

Trofeo Asociación MARIO RUIZ BEVIÁ

Trofeo Asociación YANIRA Y SANDRA BARBERÁ PEÑARANDA

Trofeo Asociación CLAUDIA TÁRRAGA PASCUAL

Trofeo Asociación LARA Y PABLO GARCÍA PÉREZ

Trofeo Asociación ELENA Y PACO VILLARTA PÉREZ

CATEGORIA: PARROQUIAS Y ENTIDADES

1º Premio Trofeo ETIMED PARROQUÍA NTRA SRA. D LOS DESAMPARADOS

2º “ Trofeo INVOLUCRA CAFETERIA PANADOR (JOSE ANTONIO COVES)

3º “ Materiales CANO PARROQUÍA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

4º “ Madecor Carpintería ASSOCIACIÓ BAIA JOVENS (LAS BAYAS)

Trofeo Asociación O.N.G. EDUCAS CARMELITAS

Trofeo Asociación CARNICERIA BONMATI (MANUEL BONMATI)

Trofeo Asociación CENTRO ARAGONÉS DE ELCHE

Trofeo Asociación G. 24 HORAS ELCHE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

Premio Especial a la monumentalidad TROFEO Neumáticos SOLEDAD: al

MONASTERIO DE SANTA CLARA (CLARISAS)

CATEGORIA: ESCOLARES-COLEGIOS

1º Premio Obras y Serv. SELVA COLEGIO CARMELITAS

2º Premio Ferret. Ind. Carrús COLEGIO SANTA MARIA (JESUITINAS)

3º “ Rest. Monumental COLEGIO LA BAIA

4º “ Fam. Ayala-Campello COLEGIO MIGUEL DE UNAMUNO

Trofeo Asociación COLEGIO AITANA

CATEGORIA: ESCOLARES-CLASES

Trofeo Asociación CLASE 3º C INFANTIL COLEGIO JESUITINAS

Trofeo Asociación CLASE 2º B PRIMARIA COLEGIO JESUITINAS

Trofeo Asociación CLASE 3º D y 4º D ESO COLEGIO JESUITINAS

Trofeo Asociación CLASE 5º C COLEGIO JESUITINAS

Trofeo Asociación CLASE 5 AÑOS INFANTIL COLEGIO JESUITINAS

Trofeo Asociación CLASE 5º A PRIMARIA COLEGIO JESUITINAS

Trofeo Asociación CLASE 6º COLEGIO MIGUEL DE UNAMUNO

Trofeo Asociación CLASE 2º C PRIMARIA COLEGIO CARMELITAS

Trofeo Asociación CLASE 2º B PRIMARIA COLEGIO CARMELITAS

Trofeo Asociación CLASE 2º A PRIMARIA COLEGIO CARMELITAS

Trofeo Asociación CLASE 4º C PRIMARIA COLEGIO CARMELITAS

Trofeo Asociación CLASE 4º B PRIMARIA COLEGIO CARMELITAS

Trofeo Asociación CLASE 4º A PRIMARIA COLEGIO CARMELITAS

Trofeo Asociación CLASE 1º C PRIMARIA COLEGIO CARMELITAS

Trofeo Asociación CLASE 1º B PRIMARIA COLEGIO CARMELITAS

Trofeo Asociación CLASE 1º A PRIMARIA COLEGIO CARMELITAS

Trofeo Asociación CLASE 4 AÑOS COLEGIO CARMELITAS

Trofeo Asociación CLASE 3º C PRIMARIA COLEGIO CARMELITAS

Trofeo Asociación CLASE 3º B PRIMARIA COLEGIO CARMELITAS

Trofeo Asociación CLASE 3º A PRIMARIA COLEGIO CARMELITAS

Trofeo Asociación CLASE 5º C PRIMARIA COLEGIO CARMELITAS

Trofeo Asociación CLASE 5º B PRIMARIA COLEGIO CARMELITAS

Trofeo Asociación CLASE 5º A PRIMARIA COLEGIO CARMELITAS

Trofeo Asociación CLASE 6º C PRIMARIA COLEGIO CARMELITAS

Trofeo Asociación CLASE 6º B PRIMARIA COLEGIO CARMELITAS

Trofeo Asociación CLASE 6º A PRIMARIA COLEGIO CARMELITAS