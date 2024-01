El pasado año 2023 cerró con 24.569 personas paradas entre Elche, Santa Pola y Crevillent, 75 desempleados menos que el mes de noviembre. Comisiones Obreras y UGT han analizado con dos informes la situación laboral de la comarca del Baix Vinalopó, donde, por otro lado, se ha registrado un total de 5.122 contratos, lo que supone un descenso en la contratación respecto del mes anterior de 727 contratos, se han realizado 2.466 contratos indefinidos, 2.481 temporales y se han convertido en indefinidos 175. Es decir, el 48% de los contratos registrado en este mes han sido indefinidos, el 48% temporales, y se han transformado en indefinidos el 4%. Datos que van en la línea del país, donde se ha registrado una reducción del desempleo hasta el nivel más bajo desde 2007, a pesar de que aún hay 2.707.456 parados.

En este contexto, la afiliación ha aumentado en los tres municipios con 985 cotizantes más que con respecto al mes anterior, siendo el Régimen General donde más afiliación se ha generado con 967 más. Le siguen el Régimen de Autónomos con 61 altas nuevas y el Régimen del Mar con 48 nuevos cotizantes. También el Régimen del Hogar suma 7 cotizantes más. No ocurre lo mismo con el Régimen Agrario que este mes resta 98 afiliaciones menos, según los datos de UGT.

En cuanto a municipios, es en Elche donde se han generado más afiliaciones con un total de 963 nuevas altas, de estas, 1.023 corresponden al Régimen General, 1 al Régimen del Hogar y 29 al Régimen de Autónomos, mientras que en Régimen Agrario se pierden 86 afiliaciones y en el Régimen del Mar 4 afiliaciones menos. Crevillente también suma 46 nuevas afiliaciones, mientras Santa Pola pierde 24 cotizantes. Con estos datos, la comarca cuenta este mes con 104.991 afiliados a la Seguridad Social y quedan repartidos de la siguiente manera: 81.370 al Régimen General, 1.960 al Régimen Agrario, 994 para el Régimen de Empleados/as del hogar, 346 para Régimen del Mar y 20.321 al Régimen de Autónomos, según las mismas fuentes sindicales.

Prestación

En relación al número de personas beneficiarias de una prestación por desempleo, el informe de UGT arroja que la provincia de Alicante se sitúa con un total de 77.059, lo que supone un aumento de 3.538 beneficiarios más que perciben una prestación, con respecto al mes anterior. De esta totalidad de beneficiarios, 13.708 son del Baix Vinalopó, lo que supone un 17,79% del total de la provincia. Este mes también aumenta el número de beneficiarios de prestaciones en la Comarca con 14 más con respecto al mes anterior, por lo que el reparto de beneficiarios queda de la siguiente manera: 5.830 beneficiarios perciben una prestación contributiva, lo que supone un descenso de 67 beneficiarios menos, 6.770 son beneficiarios de un subsidio por desempleo 86 más que el mes anterior. Por último, 1.108 son beneficiarios de la RAI (renta de activa de inserción), lo que supone un descenso de 5 beneficiarios menos que el mes anterior.

Por municipios, Elche cuenta con 10.801 beneficiarios, 72 menos que el mes anterior, de los cuales, 4.559 (121 beneficiarios menos) perciben una prestación contributiva, 5.380 perciben una prestación asistencial (60 más que el mes anterior) y 862 (11 beneficiarios menos que el mes anterior) perciben la RAI.

Servicios y mujeres

La disminución del desempleo ha sido principalmente en las mujeres aunque aún suponen más del 60% del desempleo mes tras mes. El sector servicios y la industria han sido los sectores donde más ha bajado el desempleo, mientras que la bajada del desempleo de las personas que no tenían actividad anterior han sido en su mayoría los jóvenes, siguiendo la tendencia nacional.

Según Comisiones Obreras, "son unos datos positivos pero no autocomplacientes, no podemos olvidar que siguen habiendo 24.569 personas en desempleo en la comarca del Baix Vinalopó que queriendo trabajar no pueden".

Respecto a la contratación, el sindicato destaca que el aumento de la contratación indefinida viene de la mano de la reforma laboral que va teniendo sus efectos positivos mes a mes desde que se aprobó, pues los contratos indefinidos se sitúan en 45 % cuando antes estaban en torno al 10%. La reforma laboral vino a corregir la excesiva temporalidad en nuestro mercado laboral, y vemos como si se puede dar mayor estabilidad al empleo en nuestro país.

Por el contrario, CC OO incide en que en el Baix Vinalopó se utiliza una mayor contratación a tiempo parcial respecto a otras comarcas y advierte de que estará vigilante para que la contratación a tiempo parcial no suponga un fraude y una precarización de las condiciones de trabajo.

La misma fuerza sindical ha resaltado "la importancia del mantenimiento del poder adquisitivo de las personas, instamos a que se llegue a un acuerdo en materia de SMI en los términos que plantea el sindicato, el 60% de la media salarial tal como dice la Carta social europea, es necesario para darle un impulso a todas esas personas que dependen del SMI para la subida de sus salarios".