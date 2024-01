La huelga de Iberia que ha arrancado este viernes a nivel nacional está teniendo una incidencia mínima en el aeropuerto Alicante-Elche en la víspera del día de Reyes. El paro de los trabajadores de "handling", el servicio de asistencia en tierra, ha pasado casi desapercibido en esta primera de las cuatro jornadas convocadas por sindicatos CCOO y UGT y apoyada por USO, ya que la compañía ha garantizado un 90% de los servicios mínimos.

En total se han visto cancelados ocho vuelos hasta el lunes, un vuelo diario de ida y vuelta a Madrid, pero gran parte de los 800 pasajeros afectados han sido reubicados, según fuentes sindicales. A las 12 del mediodía una quincena de trabajadores de Iberia y representantes sindicales se han concentrado en la terminal para mostrar su rechazo hacia la "precarización" de su futuro, con pancartas y banderolas.

La huelga ha sido convocada después de que Iberia perdiera el servicio de "handling" en ocho de los nueve principales aeropuertos españoles en el concurso fallado por el gestor aeroportuario Aena en septiembre, y finalizara sin acuerdo las negociaciones para realizar en ellos "autohandling", consistente en que Iberia se preste a sí misma ese servicio en los aeropuertos en que ha perdido la prestación del 'handling', según informó Efe.

Desde el comité de empresa han explicado, a través de un comunicado, que el motivo del paro es por el "resultado negativo, sobre todo por parte de la empresa, a encontrar una solución para evitar la subrogación del personal de y seguir perteneciendo al grupo IAG".

"Por parte de los sindicatos se han agotado todas las propuestas y plazos antes de tener que llegar a esta situación. La última de esas propuestas, fue la que propuso el mediador del gobierno, y fue la creación de una nueva empresa al amparo del grupo IAG, que se encargara de dar servicio a las compañías del grupo y así hacer el autohandling, evitando de esta manera que las y los trabajadores de Iberia, en su gran mayoría, saliesen del abrigo que supone estar dentro de un grupo fuerte y que no se termine por desvincular nuestros puestos de trabajo del grupo IAG. Una vez más la única respuesta de la empresa fue que si no se desconvocaba la huelga no habría ninguna negociación y nos tocó recordarle que ya se había desconvocado la huelga anterior y su discurso no se ha alterado ni una coma y por supuesto sin ninguna intención que no sea la de dejar morir el tiempo y nuestros puestos de trabajo en Iberia", añade el comunicado.

Servicios mínimos

Desde este comité consideran que los servicios mínimos que se han impuesto son "abusivos" y han señalado que todos los empleados que deban ir a trabajar esos días "cumplan con absolutamente todos los reglamentos que la empresa nos ha trasladado siempre que hay que cumplir, estado de vehículos, mostradores mirar pasaportes, comprobar pesos, cuatro maletas por cintas, personas que debe de haber por puertas de embarque o bodegas para desempeñar correctamente nuestro trabajo".

En el aeropuerto Alicante-Elche se han programado concentraciones los días 5,6 y 8 en la terminal a las 12 del mediodía "para dar la mayor visualización posible a este problema que tenemos y agotar todas nuestras armas y ver si de una vez por todas Iberia entra en razón y admite algún tipo de propuesta para mantener los puestos de trabajo de esta plantilla que lo ha dado todo por ella en estos casi 100 años de historia que tenemos", concluye el comunicado..