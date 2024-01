Los colegios Hispanidad, Ferrández Cruz y Mediterrani llevan décadas reclamando al Ayuntamiento que instale sistema de calefacción en las aulas, ya que, cuando se diseñaron los centros, no se colocaron calderas, y serían los únicos espacios educativos públicos de Elche en esta tesitura, según apuntan desde los equipos directivos. Los dos últimos centros optaron por instalar sus propios sistemas de aire acondicionado, que gestionan como pueden y ven insuficientes, por lo que piden a tres bandas que la Administración ponga de una vez solución.

La edil de Educación, María Bonmatí, explica que se han reunido con las directoras, que reconoce el problema y que hay voluntad de actuar, pero antes tienen que estudiar la vía más eficaz para resolver no sólo la casuística con el frío, también con el calor, por lo que se baraja un sistema de climatización centralizado en lugar de calderas, que también han quedado desactualizadas a los tiempos que corren en materia de eficiencia energética. La concejal confirma a INFORMACIÓN que para 2024 hay ya una partida para redactar el proyecto.

Hispanidad

La situación más crítica es la del colegio Hispanidad, que alberga a 402 alumnos, y que ofrece los recursos que tiene a su alcance, como alguna estufa, para que los menores estén lo más cómodos posible ante olas de frío. Sin embargo, la realidad es que la mayoría permanece abrigado todo el invierno dentro del aula porque no hay opción de caldear el edificio, y cuando más se nota es en las primeras horas de la mañana o cuando el día está lluvioso o nublado. A ello se suma a que también se ventilan las aulas, sobre todo cuando hay cambio de clase, para seguir con las recomendaciones de la Generalitat para evitar contagios ahora que se han disparado los casos de virus respiratorios.

Ola de frío

«En cuanto empieza la ola de frío nuestros colegios son neveras, son de la misma estructura y antigüedad, y nos encontramos en clase con nenes y nenas que se ponen guantes que no se quieren quitar», apunta Lidia Rubio, directora de este centro público, que lamenta que no se nota una confortabilidad «ni dentro ni fuera».

Los progenitores también están molestos con que no se haya puesto remedio en tantos años. «No es justo que unos sí y otros no», apunta Yolanda Valenzuela, secretaria del AMPA del Hispanidad. Entiende que, al no existir ninguna forma de aclimatar el inmueble, «los nenes y nenas no están a gusto ni en verano ni en invierno. Este cole tiene eso. Los que están orientados al norte pasan mucho frío, tienen que ir con guantes, e incluso en pandemia los mandábamos con mantas». Lamentan que, tras tanto tiempo solicitando estos medios, la respuesta que les ha llegado es que las instalaciones «son muy antiguas».

Aire acondicionado

En el caso de los colegios Ferrández Cruz y Mediterrani, ambos centros instalaron hace años sistemas de aire acondicionado tipo split, con bomba de calor, que corre a cuenta de los propios colegios porque entonces, cuentan, la Administración local, que es la competente en el mantenimiento de colegios, no apostó por esta inversión. No obstante, estos equipos se están quedando desfasados, algunos son deficientes y no cubren todas las zonas comunes.

Conchi Padilla, directora del CEIP Mediterrani (267 alumnos) narra que el mantenimiento de estos equipos es caro y que tienen dificultades para costearlo. Al hilo, refiere que la instalación sólo está en algunos espacios como las aulas de los primeros niveles educativos, mientras que se quedan fuera otras muchas como la de psicomotricidad, música, informática o zonas comunes como los pasillos, «que parecen Siberia», explica con sorna.

«Esta es la misma problemática de toda la vida», asiente Cristina Alcaraz, directora del CEIP Ferrández Cruz, que alberga a 211 menores. Desde la comunidad educativa le plantean a la Administración explotar los tejados del centro para instalar placas solares con las que alimentar un futuro sistema de climatización, «porque cuando sale el sol hay sol todo el día», expone.