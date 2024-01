El futuro servicio del bus a las pedanías obliga a finiquitar hasta tres convenios

Siete meses después de iniciar la gestión municipal, el equipo de gobierno (PP y Vox) se ha dado cuenta de que cambiar todo aquello que venían a cambiar, especialmente los asuntos que fueron su bandera de campaña electoral, no será fácil y puede que algún asunto se convierta en traumático o ni pueda llegar a solventarlo. Entre estos temas estrella, porque forman parte del acuerdo de gobernabilidad firmado en junio de 2023 en la pedanía de Valverde por Pablo Ruz y Aurora Rodil, se situaba la mejora del transporte público al Camp d’Elx.

Acabar con la sensación de que existen vecinos de primera -los del casco urbano- y de segunda -pedanías- en materia de transporte, porque los últimos se sienten poco menos que incomunicados o son dependientes del coche, en muchos casos personas mayores que viven con cierto aislamiento en casas de campo y chalés, era un objetivo primordial del nuevo gobierno municipal, aunque también lo fuera de los anteriores porque esto es un mantra que se ha venido repitiendo cada cuatro años.

Paradas, líneas y recorridos nuevos

Y este asunto de la primera página de la agenda municipal, siete meses después de tomar las riendas del Ayuntamiento, está claro que no será fácil de lograr. De hecho, el concejal responsable de Movilidad Urbana, José Claudio Guilabert, aseguró al diario que poner en marcha un proyecto como el que pretenden y ante lo que se han encontrado supone un cambio radical y no solo porque se quiere implementar un mejor servicio con paradas, líneas o recorridos nuevos, sino porque habrá que resolver la situación que heredan, que es un servicio gestionado por hasta tres empresas con las que anteriores ejecutivos han ido renovando año tras años los acuerdos a través de la poco habitual fórmula de la firma de un convenio, lo que se hace así probablemente para justificar el hecho de que las concesiones estén caducadas. No existe un servicio en sí, sino algo parecido a una especie de prórroga renovable por anualidades siempre con las mismas mercantiles.

Contrato de gestión

El edil insistió en que tienen claro que lo primordial es que debe existir un contrato de gestión, que unifique la actual situación, quién sabe si con las tres mercantiles que prestan los servicios o con menos, pero que ahora ofrecen ofertas muy dispares, con objetivos y vehículos muy distintos y formas de trabajar que no se parecen entre sí. También habrá que saber qué pasan con los trabajadores.

Elegir el modelo para esta encomienda de gestión pública se suma al problema de tener que crear una nueva red de transporte en la que no solo se habla de más paradas y nuevas, sino de dignificar un servicio que el propio alcalde, Pablo Ruz, durante la campaña criticó en una visita que hizo a la pedanía de Balsares. En aquellas declaraciones vino a decir que con un servicio tan deficitario de cara al ciudadano también entendía por qué acababa cada año arrojando números rojos a las arcas municipales.

Aeropuerto

A esto se suma que una de las tres empresas, o líneas de transporte si se prefiere, tiene incluida una parada que de por sí sería suficiente para tener prácticamente autonomía propia. Se trata de la que hay en el aeropuerto internacional de Alicante-Elche, que forma parte en estos momentos de la línea que nace en el polígono industrial de Carrús y llega al Parque Empresarial, pero que también transporta pasajeros a Torrellano, El Altet y Arenales. En el mismo autobús, si hay paciencia para esperarlo, se puede encontrar un mismo día a un ejecutivo, una familia que vuelve de la playa y un vecino que tiene que ir a una cita médica.

Acuerdo

El Ayuntamiento tiene suscrito un acuerdo con La Melillense, que se encarga de cubrir Matola, Algoda, Algorós, Derramador, Casa de León, Llano de San José y Pusol. El convenio con la misma se justificó, dice el acuerdo, porque el término municipal, "con 33 pedanías y con una población en continuo crecimiento, y resultando manifiestamente insuficientes los itinerarios, calendarios y horarios existentes, es por lo que ha sido necesaria una intensificación de los servicios (...)".

En otro párrafo se dice que, "dado que actualmente no han finalizado los procesos de licitación de nuevas concesiones, se hace necesario continuar con la mejora sustancial..." que supone la renovación del convenio en concreto.

Justificaciones

Pero este texto, calcado, aparece también en el acuerdo con la empresa La Inmaculada, lo que permite cubrir la línea que va a La Foia y a La Marina. Y algo muy parecido se viene a decir en el convenio con Subús para la tercera línea, la antes citada que pasa por el aeropuerto, que tuvo que ser mejorada en 2023, pero sin salirse de este modelo de acuerdo, para atender el "aumento importante de la demanda de usuarios", algo que atribuye el propio documento al verano o al final de la pandemia, pero que ni siquiera hace referencia al aeropuerto. Trabajo hay por delante.