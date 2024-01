El inconmensurable José María Pou pisa por primera vez este año las tablas del Gran Teatro de Elche este sábado 27 de enero a las 20 horas con la representación de El padre. Es lo más destacado del fin de semana, junto a la actuación del grupo de rock Burning en La Llotja con motivo de su gira de 50 aniversario en un concierto en el que repasa sus grandes temas de rock urbano desde 1974 hasta la actualidad. Los cines Odeón proyectan desde el miércoles 24 hasta el domingo 28 Saben Aquell, película biográfica del cómico Eugenio, y la película infantil de animación Trolls 3 el sábado 27 y el domingo 28 de enero.

GRAN TEATRO

Viernes, con un musical

El secreto de las musas abre el sábado a las 20.30 horas la programación. La entrada para presenciar el musical, a cargo Compañía QuarteTomás, cuestan 12 euros. La compañía asume el reto de mantener el filo entre realidad y fantasía, de desentrañar el justo instante en el que el pensamiento se hace arte tal y como fue revelado por las musas a Nicolas Vallet y traerlo al presente con la sonoridad del cuarteto de guitarras.

Sábado, con El Padre y José María Pou

La sala acoge a las 20 horas una de las obras más esperandas de este arranque de año, a cargo de la Compañía Teatre Romea con un precio de 25 euros. La historia habla de Andreu, un hombre de setenta y seis años, culto, socarrón y terco, que está perdiendo la memoria, pero se resiste a aceptar ningún tipo de ayuda y rechaza a todos los cuidadores que su hija, Anna, intenta contratar.

L’ESCORXADOR

Danza: Dance is my heroine, de Cristina Gómez

La sala abre sus puertas el sábado 27 de enero a las 21 horas, con entrada única a tres, a la venta en la taquilla del Gran Teatro, Instanticket o una hora antes del espectáculo en la taquilla del Escorxador. El espectáculo narra el desear no ser tú y acabar siendo más tú que nunca. Qué pasaría si un día cualquiera en una tienda de segunda mano, encontraras un traje de Wonder Woman y al probártelo, ya no pudieras quitártelo.

Taller infantil-familiar: Con mi papá, con mi mamá. Taller Alexander Calder, dibujar con alambre

El sábado y el domingo, de 11 a 13 horas se puede participar en la actividad. Las plazas ya se pueden solicitar. Impartido por Begoña García, licenciada en Bellas Artes y profesora, y por Trinidad Pérez Beltrán, diseñadora industrial. Taller de escultura con alambre sobre peana de madera. Arte moderno americano, crear en 3 dimensiones, la línea, instalación de esculturas… Los próximos talleres serán: sábado 10 y domingo 11 de febrero: Carnaval de escayola; sábado 16 y domingo 17 de marzo: Guerrilla girls y acción!!!; y Sábado 13 y domingo 14 de abril: Otobong Nkanga, artista nigeriana contemporánea.

Exposición: Art3 (Patricia Carrión, Àngela Miralles y Miriam Sansano)

Exposición de arte colectiva donde las artistas Patricia, Àngela y Miriam, profesoras de la Escuela de pintura de Patricia Carrión, mostrarán su obra más reciente. Las técnicas empleadas en su mayoría serán óleo sobre tabla, además de grabado y trasferencia sobre tela. Del sábado 27 de enero al domingo 25 de febrero con el siguiente horario: de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas, los sábados de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas; y los domingos de 11:00 a 14:00 horas.

LA LLOTJA

Concierto Rock: Burning. Gira 50 Aniversario.

Burning es un grupo de rock de Madrid creado en 1974. Aunque comenzó cantando en inglés, fueron, junto con la corriendo del rock urbano y otros grupos y solistas como Moris y Tequila, responsables de la normalización del idioma español durante la segunda mitad de los 70 en el rock español. La actuación será el sábado a las 22 horas. El precio es de 19,80 euros en anticipada y 24 euros el día del concierto

CINES ODEON

Filmoteca: Saben aquell…

Película sobre los primeros años de carrera del humorista Eugenio. Barcelona, finales de los 60. Eugenio Jofra, un joven joyero, conoce a Concita y el flechazo es instantáneo. Empieza así la carrera musical DEL “Els dos”. Cuando Conchita se tiene que ausentar durante dos semanas de Barcelona, convence a Eugenio de que lleve las actuaciones a cabo él solo. Cuando regresa, Eugenio se ha convertido en un fenómeno del humor underground de la ciudad.

Del miércoles 24 al domingo 28 de enero, con pases de 17.30, 20 y 22.30 horas.

Cine en valenciano: Creatura

Tras mudarse con su pareja a un nuevo hogar, Mila se da cuenta de que su pérdida de deseo y apetito sexual se encuentra en sí misma. A partir de ahí, empieza un viaje en el que revisita experiencias de su infancia y adolescencia con la esperanza de reconciliarse con su propio cuerpo. Se presente el jueves 25 de enero, en pases de 20 y 22.30 horas.

Cineclub Luis Buñuel: Monstruo

Cuando su joven hijo Minato empieza a comportarse de forma extraña, su madre siente que algo va mal. Al descubrir que el responsable de todo ello es un profesor, irrumpe en la escuela exigiendo saber qué está pasando. Pero a medida que la historia se desarrolla la verdad va saliendo a la luz, poco a poco... Se proyecta el viernes 26 de enero, en pases de 17:30 y 20:30 horas (versión original). El precio es de cinco euros y de tres para socios con acceso con la tarjeta semestral.

Cine infantil: Trolls 3: Todos juntos

Poppy y Branch son oficialmente, por fin, pareja. A medida que se relacionan, Poppy descubre que Branch tiene un pasado secreto. Una vez formó parte de su fenómeno boyband favorito, BroZone, con sus cuatro hermanos: Floyd, John Dory, Spruce y Clay. BroZone se disolvió cuando Branch era todavía un bebé, al igual que la familia, y Branch o ha vuelto a ver a sus hermanos desde entonces. Se proyecta el sábado 27 enero a las 17:30 y 20 horas y el domingo 28 de enero a las 17:30 horas. El precio de la entrada es de tres euros.

CENTRO CULTURAL LAS CLARISAS

Presentación libro: El flotador del naufragio, cómo la belleza nos salva. El acto será el sábado 27 de enero a las 11 horas.

LA CALAHORRA

Exposición: Carteles, fotografías y dibujo infantil de la Asociación Festera de Moros y Cristianos. Se puede ver desde el jueves 18 de enero al domingo 4 de febrero. De martes a sábado de 10 a 14 horas y de 15 a 18 horas. Domingos y festivos de 10 a 14 horas.

LA ORDEN TERCERA

Exposición de acuarelas. El artista Carlos García se sumerge en un viaje artístico que va más allá de la mera representación visual, explorando el concepto de “Trencadís” como un mosaico de experiencias y emociones. La exposición consta de aproximadamente 25 acuarelas de paisajes y retratos de tamaño variado. Del miércoles 24 de enero al domingo 25 de febrero. De martes a sábado de 10 a 14 horas y de 15 a 18 horas. Domingos y festivos de 10 a 14 horas.

MACE - SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES

Exposición: Figuras y ficciones. El reconocido artista ilicitano expone por primera vez en Elche, con más de 40 obras de arte figurativo; en muchas de ellas parecen personas donde predomina el tiempo, la imagen y el color. Exposición del 26 de diciembre de 2023 al 28 de abril de 2024. De martes a sábado de 10 a 14 horas y de 15 a 18 horas. Domingos y festivos de 10 a 14 horas.

LA TRAMOIA

Teatro familiar: Monocromo. Monocromo persigue a través del teatro gestual, la magia y la música, destacar la importancia del respeto y la tolerancia hacia lo desconocido, lo nuevo y diferente. Del martes 23 al viernes 26, concertado con centros educativos, a las 10:30 horas. Sábado 27 a las 18 horas. A cargo de la compañía Tuttilifamili. Recomendado a partir de 5 años