A vueltas con los gastos del ROM

El primer Reglamento Orgánico Municipal (ROM) que quiere aprobar el Ayuntamiento de Elche está llegando a su recta final con polémica porque el documento, lejos de ser consensuado, cuenta en muchos aspectos con el rechazo de la oposición (PSOE y Compromís) y todo pese a que el PP y Vox lo presentaron como un documento que «dignifica la tarea de la oposición en el tema de las dedicaciones exclusivas, establece una ordenación general de los debates y prevé la posibilidad de creación de comisiones no permanentes de pleno para tratar asuntos concretos». La semana pasada se cerró el periodo de alegaciones y ambos partidos presentaron las suyas, así como el Cosital, el Colegio Oficial de Secretarios e Interventores, y algunos ilicitanos a título personal. Ayer el PSOE se quejaba del aumento de gasto que supondrá, aunque ellos mismos también pretenden disponer de un número de personal de confianza acorde al número de ediles. En cualquier caso, el equipo de gobierno estudiará ahora las propuestas, algunas de ellas cuanto menos llamativas.

SIN PLENO EN AGOSTO

Una iniciativa del PSOE

¿Un pleno de resaca festera el último lunes de agosto? El ROM lo plantea en condicional: «...Podrá no celebrarse sesión ordinaria...» que los socialistas quieren convertir en imperativo: «El mes de agosto no se celebrará sesión ordinaria», como ha sido siempre hasta que llegó Pablo Ruz, que sí lo celebró. Lo argumentan los socialistas por la coincidencia con las fiestas y la consideración de agosto «como el mes de vacaciones por excelencia entre los funcionarios y buena parte de la población». El PSOE añade que desde 1979 no se celebran y que, visto el «análisis del orden del día» del pasado agosto propuesto, lo mejor es que solo haya si es extraordinario.

PANCARTAS Y GRABADORAS

Permisos para el público

El PSOE y Compromís se han quejado, y con razón, este mandato de haber escuchado abucheos e incluso insultos en el pleno. El ROM plantea que en las sesiones el público no «utilice voces, pancartas o instrumentos que distraigan la atención de quienes participan en la sesión». Pero el PSOE está a favor de pancartas. Considera que impedir su uso por el público, «en el supuesto de protesta o manifestación del desacuerdo con los acuerdos aprobados o con las posiciones políticas de la Corporación, constituye un límite ilegítimo e inaceptable del derecho a la libertad de expresión». Sobre este mismo artículo, Compromís plantea que el público pueda grabar con medio audiovisuales la sesión, «siempre que al hacerlo permita el normal desarrollo de la misma».

MAS EMPLEO

En función de los concejales

Pasar de la crítica al equipo de gobierno por un dispendio de sueldos por asesores a reclamar «una escala para la asignación de funcionarios de empleo en función del número de concejales de cada grupo municipal», que es lo que hace el PSOE en una alegación al artículo 11, es cuanto menos curioso. Los socialistas no dicen cuál debe ser esa escala, pero no deben estar contentos con el número asignado, e igual que cuestionan el aumento de gasto de personal a dedo no se lo debe de plantear cuando pueden ser ellos los beneficiarios. Curiosamente, Compromís también se refiere en una alegación al tema del gasto público. Lo hace para que se borre una frase del preámbulo, la que dice «este Reglamento (...) no comporta incremento de gasto público» porque dice que eso no es cierto, «el ROM comporta nuevas retribuciones económicas» y, si se incluyera la alegación del PSOE sobre funcionarios de empleo, lo sería aún más.

SIN DEDICACIÓN EXCLUSIVA

Derechos de los no adscritos

¿Recuerdan cuando Ciudadanos expulsó a su portavoz Eduardo García-Ontiveros? Pues con el actual ROM no podría tener dedicación exclusiva ni parcial al quedarse como concejal no adscrito, como tampoco aquellos que de forma voluntaria decidan marcharse de las siglas a través de la cual obtuvieron el acta. En otro artículo del proyecto de ROM también se les niega formar parte de la junta de portavoces o tener más medios materiales o personales que «aquellos que resulten precisos para sus funciones». Tampoco podrán presentar solicitudes de comparecencias al no ser grupo político. Con todo esto no está de acuerdo Esther Díez, de Compromís, quien quiere que sí tengan derechos económicos y políticos que «no sean superiores a los que les hubiese correspondido de integrarse o de permanecer en el grupo que les hubiere correspondido en origen». También que puedan presentar solicitudes de comparecencia o «las mismas mociones que los grupos»; es decir, en igualdad de condiciones. ¿Y esto no es proteger al tránsfuga? Sobre la dedicación exclusiva, el PSOE también se opone a compaginarla con otra actividad y reprocha que con el ROM «propuesto por PP y VOX se abra la puerta a que un concejal con dedicación exclusiva, cobrando el 100 % del Ayuntamiento, pueda trabajar en otra actividad laboral».

DEDICACIONES PARCIALES

Del 25, 50 y 75 % del sueldo

El PSOE, que tiene concejales al 100 %, al 75 % y al 50 % de sueldo, propone que se incluya un apartado para regular las dedicaciones parciales, algo de lo que se olvida el ROM, «cuando no se requiere la dedicación exclusiva» de forma que se establezcan los citados porcentajes. Eso sí, dados de alta en la Seguridad Social y asumiendo la Corporación las cuotas «que correspondan». Además, que aquellos con dedicación exclusiva puedan optar a la parcial eligiendo porcentaje, como ha hecho Carlos González (75 %).

DIRECTORES DE ÁREAS

Funcionarios de carrera sí o sí

Aunque no llegarán hasta el próximo mandato (2027 a 2031), ni el PSOE ni Compromís están dispuestos a que haya altos cargos que no sean funcionarios de carrera de algún organismo público y del subgrupo A1, dice Esther Díez; los socialistas quieren quitar la palabra «preferente» del artículo para que sí o sí sean funcionarios.

SIN MAS INDEMNIZACIONES

Y menos con carácter retroactivo

El PSOE está en contra de que la Presidencia del Pleno cobre retribuciones y, además, con carácter retroactivo, tal y como se plantea. «Se trata de un aumento innecesario porque la persona que ejerce la Presidencia, que es una vez al mes, ya cobra por ser concejala».