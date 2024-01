El Ayuntamiento de Elx se moderniza. Acaba de aprobar volver a utilizar, como imagen corporativa, el escudo histórico del siglo XVII abandonando el que, hasta ahora, se usaba con una grafía más moderna y en valenciano. Son dos cuestiones, la modernidad y el valenciano, que no gozan de excesiva simpatía en el actual equipo de gobierno PP-Vox. Apuestan por volver atrás, a lo antiguo y, además, recuperando denominaciones honoríficas que, aunque extensas, siempre lucen.

Y es que, a partir de ahora, delante de «Ayuntamiento de Elche» figurará lo de Excelentísimo. Que por títulos no quede. El anterior logo de Ajuntament d’Elx les parecía poco lustroso y, además, raro por su grafía y, aún peor, lengua utilizada. Mucho ha durado desde el cambio de equipo de gobierno. Como en tantas otras cosas, se vuelve hacia atrás. La influencia de Vox y el conformismo del PP se notan como una lluvia fina. El negacionismo, no sólo el climático, gobierna el Ayuntamiento, incluso siendo Excelentísimo.

Aunque, curiosamente, el tema del escudo histórico ilicitano padece, de cuando en cuando, verdaderas peripecias. Basta recordar que, en 1984, las JUPAVE solicitaron, ¡al Registro de la Propiedad Industrial!, la inscripción del mismo para poder usarlo en exclusiva. Cuestión que les fue concedida el 6 de mayo de 1985 por veinte años, sin perjuicio de terceros. Debe ser el único escudo histórico municipal, en España, que han llegado a inscribir en el Registro Industrial por parte de una entidad privada. Cosas de este pueblo, por lo que el escudo debe estar curado de espanto.

Y es llamativo que, en un Ayuntamiento con tantos temas pendientes, encuentre el alcalde, Pablo Ruz, tiempo para este tipo de cuestiones. Mantiene una actividad frenética en algunos temas que, es de esperar, tenga continuidad en aquellos otros importantes a los que se comprometió en campaña y que son necesarios para la ciudad. Y, por si faltara algo, y gracias a su experiencia, acaba de ser nombrado consejero del Puerto de Alicante. Todo un «carrerón» en poco tiempo.

Probablemente, por ello, a la oposición municipal les haya llamado la atención la situación, y el momento elegido para el citado cambio de imagen corporativa. Desde el PSOE, que la decisión se tome ahora se ha criticado «cuando no es algo fundamental para el desarrollo y progreso de nuestra ciudad».

Y tienen toda la razón. Lo curioso es que, a continuación, el grupo socialista plantea, para el próximo pleno, una moción para que se apruebe dedicar espacios públicos a las personas que hayan ostentado la Alcaldía de la ciudad, desde 1979, y que ya estén retirados de la primera línea política, aunque no se sabe qué pasaría si alguien volviera a estar en ella. Aunque no parece que el tema tampoco sea «algo fundamental para el desarrollo y progreso de nuestra ciudad», no deja de ser algo llamativo. No sé si hay alguna otra gran ciudad, en España, que tenga aprobado algo similar. Hasta ahora, y era lo habitual, el reconocimiento se hacía caso a caso, y dándose determinadas circunstancias. Aprobar algo así, y de golpe, para todos los que han estado, y los que estarán, es bastante insólito.

Incluso dos de los futuros beneficiarios, González y Ruz, podrán votarse este premio para el día de mañana. Nadie mejor que ellos mismos para reconocerse el mérito.

Tan sólo a Ramón Pastor se le ha dedicado una calle y, por cierto, no exenta la decisión de cierta polémica con sus familiares, por alguna propuesta inicial que empobrecía el reconocimiento al primer alcalde de la democracia. Ésa fue una circunstancia irrepetible lo que, unido a su carácter, se lo hizo merecer. Los reconocimientos hay que ganarlos y justificarlos uno a uno, no se pueden generalizar. La estética también es importante en estos casos. La imagen del Ayuntamiento puede quedar dañada si no se hacen bien las cosas, y sería lo que le faltaba a la política para perder más credibilidad.