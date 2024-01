Veinte mil ilicitanos llevan once meses esperando a que se licite el futuro centro de salud del Travalón

Cuando en febrero de 2023, tres meses antes de las elecciones, el entonces conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, y el Gobierno municipal (PSOE y Compromís) presentaron la maqueta del que iba a ser el nuevo centro de salud del Travalón, sobre una parcela municipal de 4.500 metros cuadrados, dieron fecha para su licitación en abril, dijeron que iba a costar 7,2 millones de euros y hasta propusieron que se llamara Ernest Lluch, nadie podía pensar que once meses después todo iba a parecer que estaba parado. Y eso que su construcción es una urgencia no solo para mejorar la atención médica sino para descongestionar otro centro de salud, el de Altabix (donde se presentó el proyecto), que tiene el dudoso título de ser el más grande de la Comunidad y probablemente de España, con 47.000 usuarios, veinte mil de los cuales deben ser asumidos en el Travalón.

Ayer fue la portavoz de Compromís per Elx, Esther Díez, quien se preguntó que qué pasa cuatro meses después de que el alcalde, Pablo Ruz, se sentara por primera vez a hablar de la situación sanitaria con el Gobierno de la Generalitat, un primer encuentro que tuvo lugar en València y al que semanas más tarde seguiría otro en el Hospital General. En ambos se habló de dos asuntos capitales: el centro de salud del Travalón y la parálisis de las obras de ampliación del Hospital General. Desde entonces hasta ahora no se ha sabido nada. Un portavoz de Sanidad aseguró que el proyecto no está parado.

Comprobar

Ahora bien, se ha tenido que volver a revisar toda la documentación, comprobar precios y el presupuesto que inicialmente se anunció porque no quieren sorpresas por si no estuviera contemplada una actualización de costes que bien pudiera dar al traste con la adjudicación (porque ninguna empresa estuviera dispuesta a hacerlo por ese presupuesto) o bien que acabara como las obras del Hospital General, paradas. «Es urgente que Sanidad ponga en marcha la contratación de las obras del centro de salud de Travalón, pues los vecinos y vecinas de Altabix necesitan ya la puesta en funcionamiento de esta segunda infraestructura sanitaria que pueda asegurarles una mejor asistencia», dijo Esther Díez.

La portavoz nacionalista recordó que, tras aquel primer encuentro entre Ruz y Gómez, se anunció que «la licitación se pondría en marcha ‘en breve’, de manera que las obras, que tienen un periodo de ejecución de 18 meses, pudieran estar finalizadas en 2025, pero la realidad es que el proceso administrativo todavía no se ha iniciado y los pacientes sufren la saturación de Altabix». Las declaraciones de Díez contrastan en algún dato con el ofrecido por el alcalde entonces, cuando aseguró que el plazo de ejecución iba a ser de dos años, que en menos era imposible.

Si para Compromís debería abrir sus puertas en 2025, para el PP lo hará en 2026. Eso siempre y cuando se ponga ya en marcha la obra porque la licitación no es más que otro trámite. Después vendrá la adjudicación y el periodo de cortesía que se dará a la contrata para el inicio de los trabajos. La portavoz de Compromís dijo con algo de sorna que «la labor del alcalde es exigir que esta licitación dé inicio de inmediato para que esta infraestructura sanitaria tan demanda esté en funcionamiento lo antes posible; aunque ya sabemos que su principal preocupación en materia sanitaria es evitar la reversión del Hospital del Vinalopó y los centros de salud asociados al sistema público». Ladillo

Ayuntamiento progresista

El centro de salud de Travalón es un proyecto puesto en marcha por el anterior Ayuntamiento progresista y el Govern del Botànic, que supone una inversión de 7,2 millones de euros para crear unas instalaciones de más de 2.200 metros cuadrados repartidos en tres plantas. Con amplias consultas médicas y de enfermería, salas de espera, áreas específicas para determinadas unidades y servicios, y zonas verdes y terrazas. Además del personal sanitario que se desplazará desde Altabix, se preveían crear 18 nuevos puestos de trabajo.

La planta baja del edificio dispondrá de un núcleo central de comunicación desde el que se accederá a las diferentes áreas de planta y en el que se ubicará la escalera principal y los dos ascensores, uno de ellos montacamillas. Se ubicará en esa misma planta extracciones y las áreas pediátricas (odontología preventiva y pediatría), así como trabajo social. También la Unidad de Conductas Adictivas, con acceso directo e independiente desde la calle. La planta primera albergará medicina de familia y rehabilitación. Ambas zonas dispondrán de zona de terraza y la prolongación del gimnasio al exterior en rehabilitación. En la planta segunda se ubicará atención a la mujer y maternidad y la zona administrativa.