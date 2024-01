«Queremos hacer ensayos en pacientes que no responden a terapias y van a morir»

¿Cómo actúa la ‘Pildora viva’ para el tratamiento de enfermedades pulmonares?

Cuando a un paciente en un hospital lo entuban, en un porcentaje alto adquieren infecciones por bacterias patógenas como pseudomonas que forman un gel que impide que el antibiótico acceda a la bacteria, y eso a su vez acaba produciendo pulmonía y en un porcentaje alto hay pacientes que mueren. Nosotros hemos modificado esa bacteria para que disuelva esos geles y secrete sustancias que maten pseudomonas. Hemos probado en ratón y cerdo, con muy buenos resultados. Estamos en una fase de intentar ira preclínica para pedir aprobación a la Agencia Europea y a la Agencia Española del Medicamento para hacer ensayos en pacientes que no responden a terapias y van a morir, o en voluntarios sanos para comprobar que no hay ningún daño.

Este avance puede beneficiar mucho ante un aumento de los casos de virus respiratorios...

Sí, la idea podría ser el tratamiento de virus infecciosos, eso lo hemos contemplado. Ahora mismo no tenemos esa aplicación pero si nos dieran permiso para probar en infecciones de pacientes entubados luego modificar la bacteria para tratar enfermedades por virus es obvia. Hay muchas enfermedades. Otra que estamos tratando es la fibrosis pulmonar. Cuando uno la desarrolla no hay solución. Hay tratamientos paliativos pero salvo un trasplante de pulmón no hay ninguna otra, por lo que la idea es hacer tratamientos con bacterias cuando el paciente no responda a drogas convencionales.

Estaban trabajando en un modelo computacional en 3D.

Integramos los experimentos con modelos computacionales para intentar optimizar. En el futuro se podrá hacer diseño de sistemas biológicos con un ordenador y funcionarán.

¿Ser Doctor Honoris Causa abrirá una alianza con la UMH?

Aprovechando que venía para el reconocimiento he traído a la persona que lleva las relaciones estratégicas del CRG y transferencia en tecnología. Estamos pensando acciones comunes como intercambio de estudiantes. Tenemos la suerte de contar con un centro que se ha financiado muy bien, y está el deber de ayudar a otros que son buenos pero que por otras circunstancias no han llegado a ese nivel.

¿Cómo ve desde fuera los institutos científicos de la provincia?

Aquí hay dos institutos que se conocen mucho. El de la UMH y Neurociencias. Hay gente muy buena y tienen prestigio. Están haciendo muchos temas en transferencia y lo que es un poquito una pena es que la Comunidad Valenciana, aun no teniendo tanta riqueza como Cataluña, podría crear un sistema Icrea como se ha hecho en Cataluña, se podría atraer científicos de primer nivel y dar un poco más de dinero a los centros, que son muy buenos. Y no hablamos de dar miles de millones, si no de meter 20 millones en el sistema.

Como director del Centro de Regulación Genómica, ¿de qué proyecto se siente más orgulloso?

Es que hay muchos. El centro tiene 30 grupos, 500 personas, es difícil decir. Yo creo que de lo que más orgullosos estamos es que hemos construido un centro de investigación que es conocido en EEUU, en China, y en Europa. Hemos conseguido que en España haya un centro de prestigio internacional con el 60% de investigadores extranjeros y creo que es bueno para nuestro país estar en primera escena internacional.

Ha publicado más de 400 artículos en revistas científicas y dirigido 20 tesis doctorales, ¿tiene tiempo para más?

El año que viene dejaré la dirección que ya llevo 15 años, porque eso me lleva el 50% del tiempo y llega un momento para dedicar más tiempo a otras cosas.

Paridad

Dentro del consejo de igualdad del CRG, ¿ha mejorado la visibilidad de las científicas?

Cuando yo entré no había ningún jefe de grupo mujer y ahora tenemos el 50% y lo mismo en los órganos de dirección, y pusimos una norma muy clara, y es que no contratamos a un jefe de grupo si al menos no hay dos mujeres candidatas con un curriculum igual al de los hombres, y luego seleccionamos al mejor sin hacer discriminación positiva. Si no hay candidatas no se contrata, y con eso nos fuerza a buscar doctorandas muy buenas.