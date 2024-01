Se quedó sin el ciclomotor y sin la chica. A la muchacha, de 16 años, tuvieron que ir a recogerla sus padres a la Jefatura Local de Policía donde les explicaron qué hacía allí. Ocurrió en diciembre pasado, pero no lo ha contado hasta este jueves la Policía Local de Elche, más que por la gravedad de lo ocurrido, por la necesidad de concienciar sobre un uso correcto de los vehículos a motor.

Los hechos ocurrieron mientras una patrulla realizaba tareas de vigilancia y prevención contra robos y, al mismo tiempo, para dar sensación de seguridad a los vecinos en un camino de El Altet. Los agentes observaron algo extraño: un ciclomotor a muy baja velocidad que se acercaba hasta ellos. Iba tan despacio que ni siquiera tuvieron que darle el alto porque se paró literalmente a su altura. Los agentes comprobaron, sin que fuera necesario ni que se sacaran los cascos, que eran dos jóvenes; de hecho después se supo que menores de edad.

Ocupantes del vehículo

Cuando los agentes solicitaron la documentación a los dos ocupantes del vehículo, el conductor no llevaba el permiso de conducir y tras comprobarlo en la base de datos de la Dirección General de Tráfico confirmaron que no le constaba ningún permiso.

Además, ambos eran menores de edad, de 16 y 17 años, por lo que fueron trasladados a dependencias policiales para instruir las diligencias correspondientes. Del mismo modo se avisó a los padres de la acompañante para que se hicieran cargo de su hija y se avisó a una grúa municipal para el traslado del ciclomotor al depósito de vehículos. El joven, evidentemente, no perderá puntos del carné, porque no tiene, pero se enfrenta a una multa que no olvidará.