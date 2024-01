El Ayuntamiento allana el camino para el Conservatorio con el cambio para uso educativo de la parcela de Candalix

Antes de que acabe este mandato que, en teoría, y si no hay giro de guion, debe expirar en mayo de 2027. Ese es el plazo que se han dado tanto el Ayuntamiento como la Conselleria de Educación para que empiecen las obras del nuevo Conservatorio de Música, una reivindicación que casi se puede calificar de prehistórica en Elche. Todo sin que, hasta la fecha, se hayan visto muchos avances en este sentido. Y, precisamente, con el objetivo de esta vez sí cumplir con los tiempos que se han dado, la Concejalía de Estrategia Municipal ya ha activado los trámites urbanísticos para cambiar a uso educativo-cultural la parcela de Candalix donde el PP y su hoy alcalde, Pablo Ruz, anunciaron que iría el Conservatorio, y no junto a la UMH, como había proyectado el anterior equipo de gobierno de izquierdas. «Es un compromiso que tenemos y se va a cumplir. Por eso, estamos acelerando los trámites que dependen de nosotros», sostiene la edil de Educación, María Bonmatí.

Consultas

En concreto, a través de una resolución con fecha de este mismo lunes, se abre el trámite de consultas para la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permita que los terrenos de Candalix que actualmente se utilizan como aparcamiento y que tienen la calificación de uso dotacional de equipamiento administrativo-institucional pasen a ser equipamiento educativo-cultural.

De por medio, otra resolución fechada el pasado 22 de enero, en la que se acordó abrir el procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica, y un informe de la arquitecta municipal del 24 de enero en el que señala que, «desde el punto de vista técnico, no hay inconveniente en que el órgano ambiental admita a trámite esta modificación». Al respecto, añade que «se trata de un cambio de uso en una parcela dotacional de suelo clasificado de urbano, en situación de suelo urbanizado, que sólo afecta a la ordenación pormenorizada, por lo que se ha de evaluar por el órgano ambiental municipal».

Administraciones afectadas

De hecho, en esto es en lo que se apoya el concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, para abrir el proceso de consultas entre las administraciones afectadas y las personas interesadas para el cambio de uso de estos terrenos, entre las que se cuentan los propietarios de las fincas catastrales incluidas en la superficie dotacional objeto de cambio de uso, la conselleria competente en ordenación del territorio, la Conselleria de Cultura; la conselleria encargada de lo relativo a las vías pecuarias, y la Dirección General de Aviación Civil.

Una selección de propietarios y administraciones que no es casual, por lo que recoge la arquitecta municipal en cuanto a las posibles afecciones de esa parcela. De entrada, el informe señala que los terrenos se encuentran en el entorno de protección del Palmeral de Elche, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de espacio etnológico y formado por los huertos de palmeras datileras integrantes del Palmeral de Elche reconocido por la Unesco.

La parcela donde se quiere construir el nuevo Conservatorio es de titularidad pública y tiene una superficie 5.470 m². Los terrenos lindan al norte con la fábrica de harina y con el Huerto de la Estación, y existe una porción en el ángulo noreste de titularidad privada de 979 m², que completa el solar utilizado como aparcamiento. Mientras, al oeste limita con una porción del Huerto de la Estación; al sur, con la calle Candalix; y al este, con la calle Nuestra Señora de la Cabeza. Los informes técnicos también señalan que, al sur de la parcela, discurre el brazal Candalix de la Acequia Mayor del Pantano, soterrado bajo la calle del mismo nombre.

Restos arqueológicos

Por otra parte, y en cuanto a restos arqueológicos, se remite a un informe del arqueólogo municipal que apunta a que no se contempla ningún bien con valor cultural en el ámbito de esos terrenos. No obstante, señala que sí se conoce la existencia de un refugio de la Guerra Civil, conocido como Refugio 8 (Candalix), «del que no se tiene constancia fidedigna del trazado original». Así las cosas, en el informe técnico se detalla que, una vez aprobada la modificación puntual para la construcción del Conservatorio, será necesaria una actuación arqueológica que requerirá la autorización de la Conselleria de Cultura.

La consulta a la Dirección General de Aviación Civil tampoco es baladí. La técnica municipal indica que los terrenos se encuentran afectados por las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Alicante-Elche, por lo que se hace necesario su pronunciamiento.

Finalmente, este espacio linda con la vía pecuaria denominada Vereda de Hondón a Elx, que discurre por la calle Nuestra Señora de la Cabeza, situada al este de la manzana de actuación. La arquitecta admite que la modificación puntual del uso no afecta al trazado de la vía pecuaria, pero cree que también es necesario un informe favorable por parte del departamento autonómico competente en esta materia.

Hasta marzo

El Ayuntamiento prevé que el plazo de consultas permanezca abierto hasta el próximo 12 de marzo. Con ello, lo que se busca es avanzar en la tramitación urbanística mientras desde la Conselleria de Educación llega la delegación de competencias para que el Ayuntamiento pueda dirigir el proyecto, una vez que ya se ha acordado que la infraestructura se acoja al Plan Edificant. Por ahora, lo que parece que sí está descartado es que se trate de un edificio soterrado con parking en superficie y subterráneo, como propuso Pablo Ruz durante la campaña previa al 28M.