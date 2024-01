Vox se revolvía contra el PP, su socio de gobierno en el Ayuntamiento de Elche, a cuenta de una moción socialista, presentada este lunes durante el pleno ordinario, para reconocer la figura de las personas que han sido alcalde o alcaldesa, dedicándoles un espacio público. Samuel Ruiz, de Vox, censuraba que los populares fueran a caer en "los cantos de sirena de la bancada de la oposición" y aprovechaba la ocasión para arremeter con dureza contra Alejandro Soler, exalcalde de Elche, secretario general de los socialistas de la provincia de Alicante y diputado nacional.

"Alejandro Soler ha traicionado a nuestro país en varias ocasiones. Están apoyando a una persona que ha apoyado leyes anticonstitucionales", llegó a decir Samuel Ruiz, quien además aseguraba que el diputado socialista había diferenciado entre terrorismo bueno y terrorismo malo.

Ruiz, quien además en dos ocasiones alabó a su líder Santiago Abascal, de quien destacó su "valentía" frente al verdadero terrorismo, al ponerse de cara y no de lado, dijo, mostró su decepción con el PP al considerar que dando apoyo a esta moción de reconocimiento a todos los primeros ediles se incluye a personas que, a juicio de su grupo, no se lo merecen, entre ellos Soler.

"Traiciona a diario a nuestro país", insistía Ruiz sobre Soler, a la vez que no entendía cómo el PP le seguía el juego al PSOE cuando este último se ha cansado de criticar continuamente a la única alcaldesa que ha tenido el PP, Mercedes Alonso, y de la que han dicho que "ha llevado a Elche a la ruina".

No generalizar

Samuel Ruiz criticaba en primer lugar que los socialistas no tuvieran otro tipo de mociones a presentar en el pleno -"La vida son prioridades", dijo- y que se ensalzara a personas para que perduren en espacios públicos por el simple hecho de ser primer edil. Sin obviar críticas al "autócrata" Pedro Sánchez y a los socialistas empeñados en "aferrarse al cargo y a la silla", insistiendo en arremeter contra el PSOE por sus cesiones ante los independentistas solo por conservar el poder, el edil de Vox le reprochaba al PSOE que no presentara previamente las aportaciones por la ciudad que había hecho cada mandatario. "Este tipo de propuestas no se pueden generalizar, se deben valorar por separado y decir por qué", explicaba Ruiz.

El concejal de Vox también ponía como ejemplo, para argumentar su oposición a esta moción, que se fuera a poner el nombre de un espacio público al actual alcalde popular Pablo Ruz antes incluso de que haya demostrado si su acción de gobierno ha sido buena o no para Elche, o a algún futuro alcalde independientemente de si pudiera incurrir en corrupción.

"De justicia"

Desde las filas populares, el concejal José Navarro exponía que la moción del PSOE les parecía "necesaria, de justicia y un ejercicio de normalidad y de reconocer esa labor de la figura que ha encabezado el Ayuntamiento".

El socialista Héctor Díez defendió que ser primer edil "es digno de reconocer", para defender, en su segundo turno de palabra, que "esto va de memoria democrática", a la vez que indicó que en este debate "tal vez el problema es la inmadurez de Vox".

La moción del PSOE salió adelante con los votos de todos los grupos excepto de Vox. Eso sí, ni Ruz ni el exalcalde Carlos González participaron de la votación, aunque tampoco se ausentaron de la sesión.