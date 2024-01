Quedaron para conocerse a través de una conocida web de citas. A uno de ellos no le gustó el otro y no se sabe si por eso o por venganza pero a continuación le rayó el coche. Lo ha contado este martes la Policía Local de Elche después de arrestar a uno de los dos hombres implicados por los delitos o faltas de daños, robo y amenazas.

El curioso suceso ocurrió el primer domingo del año, el 7 de enero, cuando una patrulla acudió a la avenida de Novelda tras recibir un aviso vecinal según el cual dos hombres estaban enzarzados en una pelea. Al llegar al lugar, solo estaba uno y esperándoles para denunciar lo ocurrido. Aseguró a los agentes que acababan de conocerse después de quedar a través de una web de contactos sexuales. Siempre según esta declaración, al otro hombre no le debió de gustar cómo era porque así se lo dijo y, de forma brusca, cambió su tono de voz para volverse agresivo. "Te voy a llevar a mi casa, te voy a drogar y te voy a matar. Ahora me vas a pagar lo que me ha costado el taxi. Dame el dinero o te destrozo el coche y te mato”.

Sacó una llave y...

Ante la situación, el denunciante se rascó los bolsillos y le dio todo el dinero en efectivo que llevaba encima, "unos 6 euros". Evidentemente, aquello no contentó al agresor, que a continuación sacó una llave del bolsillo de su abrigo y comenzó a rayarle el lateral del vehículo. Acto seguido, le dio varias patadas al espejo retrovisor del coche. Posteriormente, se marchó del lugar. Los policías le solicitaron al denunciante los datos de la otra persona y este tenía una foto de él, la de la web de contactos. Se da la circunstancia también poco habitual de que los agentes "le reconocieron por haber intervenido con él en otras ocasiones, por lo que la patrulla se dirigió hacia su domicilio". Caso resuelto.

Una vez allí, el hombre, de 39 años, afirmó a los agentes que "habían tenido un malentendido y que se había puesto muy nervioso, reconociendo lo relatado por la otra parte". Dado lo acontecido, fue detenido y trasladado a dependencias policiales. El aumento de las citas a ciegas también está generando muchos conflictos policiales, la última moda es practicar sexo en lugares al aire libre.