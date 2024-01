El TSJ ratifica el pago de 79.000 euros al asesor del PSOE de Elche al que no dio de alta Mercedes Alonso en 2011

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad ha ratificado en una sentencia que el Ayuntamiento de Elche tiene que indemnizar en 79.000 euros a un afiliado socialista, Joaquín Martínez, a quien se le denegó en 2011 por la entonces alcaldesa, Mercedes Alonso (PP), su nombramiento como funcionario de empleo del grupo municipal del PSOE. La regidora lo justificó porque suponía un dispendio más para las arcas públicas después de habérselas encontrado endeudadas y al considerar que era un sueldo innecesario, que esa tarea se podía cubrir con un funcionario municipal.

Se daba la circunstancia que los socialistas habían solicitado dos plazas de asesor, la cifra que consideraban ajustada para el número de ediles que eran (12). A otra formación que también iba a ser oposición, Partido de Elche, también se le denegó un funcionario de empleo. Los tiempos en política hacen que tenga que ser otro gobierno popular, encabezado por Pablo Ruz, a quien le toque proceder a un abono que aún no está cerrado por lo que se podría incrementar en un 30% más en concepto de intereses (23.700 euros) porque la sentencia se dictó en septiembre y sigue sin ejecutarse. De hecho, parece que el PP no quiere saber nada de ella.

Privar de medios

La indemnización se fija por el concepto de daños y perjuicios. Entendía en sus argumentos la sentencia que Mercedes Alonso había privado al PSOE de medios para realizar su labor de fiscalización. Además, una resolución anterior, planteada por el Partido de Elche, ya les había dado la razón en 2014. Se da la circunstancia de que Joaquín Martínez se fue a los juzgados cuando esta última ya fue firme, en 2018, de ahí que fuera el siguiente equipo de gobierno tripartito (PSOE,Compromís y Partido de Elche) el que se encontrara con la resolución dándole la razón en enero de 2022. Cuando Carlos González era alcalde y él su asesor en Fiestas.

El fallo acordaba que no solo tenía derecho a percibir lo que hubiera sido suyo como funcionario de empleo desde el 28 de junio de 2011 al 29 de mayo de 2015, sino que también el Ayuntamiento debía reconocerle (y pagar) sus correspondientes cotizaciones ante la Seguridad Social aunque realmente no hubiera trabajado ni un solo día. El PSOE se encontró con una sentencia que compartía plenamente, pero que tenía que recurrir ante el TSJ por una simple cuestión de imagen. ¿Y qué argumentos esgrimió el Ayuntamiento para oponerse el fallo? Bien pocos: que había prescrito la reclamación un año después de aquella decisión de la entonces alcaldesa y que lo que reclamaba solo eran «meras expectativas en tanto nada impide que pudiera haber sido cesado en el periodo de referencia». Eso y nada más.

Argumentario

Esto permite al TSJ dictar una sentencia muy breve, de dos folios, y desestimar en tres párrafos el argumentario de los servicios jurídicos municipales. Así dice que no comparte que el fallo para presentar la reclamación fuera de un año desde que la alcaldesa decidió dar la plaza a un funcionario, sino que entiende que habría comenzado a contar el periodo desde el momento que la sala dio firmeza a la resolución que afectaba al funcionario de empleo del Partido de Elche, lo que no ocurrió hasta 2018 después de que el Supremo inadmitiera el recurso municipal. Sobre el hecho de que lo que reclamaba eran vagas «expectativas» añade que aquel fallo en el que se apoya la sentencia, «resultó claro al establecer a obligación del Ayuntamiento de Elche a proceder al nombramiento de la persona propuesta con las mismas condiciones y efectos que tiene el nombramiento de empleo del grupo municipal del Partido de Elche, los cuales admiten relación con los cálculos efectuados por la propia administración demandada/apelada por referencia al informe de la Intervención Municipal (departamento de nóminas fechado el 14/7/2021)».

Asesor

Esta sentencia obliga además al Ayuntamiento al pago de las costas judiciales que ha tenido el asesor en un montante de 800 euros. No consta que el equipo de gobierno, ya del PP, recurriera este fallo, de ahí que desde septiembre, cuando se dictó la resolución ante el TSJ, se solicitara de una vez por todas el abono de las cantidades ya citadas, algo que aún no ha hecho el gobierno municipal que encabeza Pablo Ruz. Se da la circunstancia que, seis meses después de aquel fallo, Joaquín Martínez, quien se marchó de la Concejalía de Fiestas de forma repentina, volvió al Ayuntamiento como técnico desde una bolsa de empleo en la que estaba, puesto que mantiene a día de hoy.