El Tribunal Supremo ha tenido que dirimir un conflicto de competencia entre un juzgado de Elche y el Juzgado Central 1 de la Audiencia Nacional porque ninguno de estos dos órganos se consideraba el competente para instruir una causa que no era ni mucho menor porque hubo detenidos en varias provincias, intervino la Europol, la Guardia Civil y la Policía Nacional. A todos los encausados se les implicó en delitos muy variados, desde la distribución de billetes falsos de 500 euros, a tráfico de drogas y estafas a través de alquileres vacacionales. Un tercio de los arrestados lo fueron en Elche y Santa Pola, pero también los hubo en Almería, Sevilla, Granada, Barcelona y València. Además, hubo blanqueo de capitales, falsedad documental y un delito más: pertenencia a organización criminal. Es precisamente este último el que ha generado el conflicto.

El juzgado de Elche entendía que, con una causa compleja desde 2020 con «seguimientos policiales, intervenciones telefónicas, balizamientos, registros domiciliarios, con su comisión en distintos puntos de la provincia de Alicante y Andalucía, en cuyo curso se han intervenido billetes falsos», lo lógico era inhibirse a favor de los juzgados centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional. Ahora bien, el número 1, al que le tocó por reparto, consideraba que no era competente porque, «entre esos hechos, no había ninguno que fuera determinante de la competencia de la Audiencia Nacional, entre otras razones, porque no consideró que cupiera hablar de organización o grupo criminal». Y eso que hubo detenidos en todos los lugares.

La investigación nació casi dos años antes de que fuera explotada con una docena de registros domiciliarios que sirvieron para intervenir hasta más de 400 billetes de 500 euros falsificados. Los primeros se detectaron en Granada y llegaron posteriormente a otras capitales andaluzas, como Sevilla. Los investigadores descubrieron que un vecino de Santa Pola era el que se había desplazado para realizar la venta de 170 billetes falsos de 500 euros. Así fueron apareciendo en diversos establecimientos, como un goteo, para no levantar sospechas cuando aún era hasta habitual verlos en circulación. También en Barcelona se identificó a rumanos que intentaban introducir la moneda falsa a través de cajeros automáticos, «mulas», como se les conoce en el argot, que abrían cuentas en España a cambio de una recompensa económica. Los registros sirvieron también para intervenir anabolizantes, armas, tanto simuladas como prohibidas, cocaína, material informático y útiles que se suelen utilizar en la falsificación de moneda.

La Audiencia Nacional alegó ante el Tribunal Supremo que tenía que dirimir el conflicto, que el asunto sería de su competencia si el delito de falsificación de moneda hubiera sido cometido por organizaciones o grupos criminales, «considera que en este momento procesal no hay indicios de que los delitos objeto de investigación (entre los cuales se encontraba este) se hubieran venido cometiendo en el seno de una organización criminal o, al menos, de un grupo criminal», tal y como establece el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). El Supremo lo tiene claro porque dice que, «a la vista de la información con que contamos en este momento, hay base indiciaria suficiente como para estimar que el mismo cabe considerarlo cometido por una organización criminal» y lo dice sobre la base de que «la pluralidad de infracciones, precalificadas en esta fase como delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y tráfico de drogas, aun cuando no reúnan individual y aisladamente consideradas los requisitos del artículo 65 de la LOPJ, no cabe duda de que su presencia refuerza la opción por el fuero centralizado de la Audiencia Nacional, que el delito de falsificación de moneda por sí solo determina (...) tal variedad delictiva es reveladora de una complejidad, como de hecho ha puesto de relieve la investigación realizada, que abona esa idea de acudir a la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento».