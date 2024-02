«En oftalmología conseguiremos que se pueda tener una visión artificial lo más similar a la natural»

¿Qué desórdenes pueden traer los problemas ópticos a edades tempranas?

La visión es un sentido muy importante para todo el desarrollo psicomotor e intelectual de un niño y, si no hay una buena visión, podrá estar comprometido. Si es relevante en un adulto, en un niño mucho más.

¿Se detecta antes la falta de visión?

Actualmente hay más conocimiento y la gente está más informada de que hay que hacer los rastreos visuales en los niños. Eso es importantísimo porque muchas veces una ambliopía puede pasar desapercibida durante todo el crecimiento del niño y, si llega a edad adulta, no va a tener solución. Este énfasis que se ha puesto en rastreo visual precoz es muy importante.

¿Qué daño puede hacer el uso continuado de ordenadores, tablets y móviles?

Hay una corriente de conocimiento que nos está diciendo que la miopía está aumentando porque todos estos recursos digitales hoy en día requieren algún tipo de acomodación del cristalino para ver, y es totalmente distinto de lo que teníamos antes, cuando los niños jugaban en la calle con la bici y al fútbol. Esto va a condicionar que haya un aumento de la miopía en general.

¿El entorno en el que vivimos hace que cada vez estemos más abocados a defectos en la vista?

Depende mucho de las regiones. Si vemos por el mundo, en China hay mucha más miopía que en otros países. Todas las circunstancias que tenemos alrededor van a influir en cómo tenemos problemas visuales, y hay que estar atento.

Es coautora de un reciente estudio en el que se han empleado sensores para controlar los hábitos visuales en pacientes con presbicia. ¿Qué conclusiones sacan?

Tenemos la capacidad técnica de aportar la corrección de la presbicia en la cirugía de cataratas, reconocer lo que son las necesidades de visión funcional en los pacientes. Estábamos muy acostumbrados a hablar de resultados visuales para visión lejana y cercana, pero esta visión intermedia que nos hace falta para el móvil, el ordenador y todos los métodos digitales todavía no sabemos dar un número de importancia, y este trabajo vio que a día de hoy nos hace falta más la visión intermedia y cercana que la lejana. Esto nos pone en perspectiva de cómo debemos tratar a nuestros pacientes para que tengan vida visual y funcional, además de calidad de vida.

La presbicia afecta a casi la totalidad de la población a partir de los cincuenta. ¿Se ha perdido el miedo a operarse?

La cirugía de cataratas es en Medicina la que mayor tasa de éxito tiene, y eso ya lo dice todo. Hemos mejorado muchísimo con estas nuevas tecnologías para implantar lentes y eso lleva a que la gente busque este tipo de soluciones. Una cosa curiosa que hemos visto con los tiempos covid es que pensábamos que la cirugía refractiva podría bajar mucho de números, y pasó todo lo contrario, la gente con el teletrabajo llegó a tener más tiempo para resolver sus problemas y nos buscaba más.

Futuro

¿Cuál es la mayor aspiración de la oftalmología?

Desde hace mucho tiempo hablamos de poder tener algo más similar a lo que es un cristalino natural, que sigue siendo la mejor lente que tenemos. Sería algo que todos deseamos. También hay muchos estudios para proporcionar ojo artificial, la visión artificial. Ya se ha podido conseguir que, por lo menos, el estímulo luminoso permita al paciente deambular, andar, evitar obstáculos y llegaremos a mucho más seguro, a que se pueda tener una visión artificial lo más similar a la visión natural.

¿De qué hito se siente más orgullosa en su carrera?

Me he dedicado mucho a todo lo que es el cálculo de la potencia de la lente intraocular, y hemos presentado en Faco una herramienta que desarrollamos en la ESCRS que es un calculador online que, con poner los datos del paciente una vez, porque uno de los errores que tenemos es la transcripción de datos, podemos tener los resultados de las mejores fórmulas actuales y poder comparar para mejorar nuestros resultados refractivos. Luego hay otro campo que me interesa, que es la corrección de presbicia en la cirugía de cataratas. Las dos cosas juntas nos aportan mejores resultados para proporcionar la visión funcional a nuestros pacientes, y eso es algo muy relevante.