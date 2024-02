Los hechos ocurrieron el pasado día 21 de enero cuando al servicio telefónico de la sala 091-CIMACC de la Policía Nacional entró la llamada de un ciudadano alertando sobre dos varones a los que acababa de ver saltar el muro de una vivienda unifamiliar en la zona del estadio Manuel Martínez Valero. El vecino añadió que previamente los había sorprendido manipulando un vehículo. "Cuando se vieron observados, continuaron su marcha disimulando hasta que los pudo ver saltar el muro perimetral que rodea a una vivienda unifamiliar de la zona, momento en el que aprovechó para alertar a la Policía Nacional llamando al 091".

A los pocos minutos dos patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano de la Comisaría de Policía Nacional en Elche se personaron en el lugar y pudieron interceptar a ambos varones que ya habían abandonado el chalé saltando de nuevo el muro perimetral hacia la vía pública. En esos instantes, trataban de huir del lugar. Antes de ser interceptados, "uno de ellos arrojó un cuchillo debajo de un vehículo para evitar que los agentes lo encontrasen".

Tras localizar al propietario del vehículo que estaban tratando de violentar, aseguró que una de sus ventanillas estaba forzada aunque no le faltaba nada de su interior. Por su parte, localizado al propietario de la vivienda donde accedieron los dos varones, mostró a los agentes como dos de sus ventanas estaban forzadas con síntomas de apalancamiento con algún objeto contundente si buen, tampoco lograron acceder al interior del domicilio gracias a la llegada de la Policía Nacional que los ahuyentó.

Los dos varones, españoles de 36 y 37 años de edad, reconocidos por el testigo fueron detenidos por dos delitos de robo con fuerza en las cosas y puestos a disposición del juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Elche. Entre ambos acumulan más de 70 detenciones policiales por delitos relacionados con el patrimonio, entre otros. Los ladrones reincidentes son un quebradero de cabeza para la Policía porque cometen delitos leves que la mayoría de veces no justifica su ingreso en prisión.

La colaboración ciudadana con la policía desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la seguridad pública. Cuando los ciudadanos y la policía trabajan juntos, se fortalece la capacidad de prevenir y resolver delitos.

Proporcionar información oportuna sobre actividades sospechosas y establecer canales abiertos de comunicación contribuye a construir una relación de confianza mutua.

La actuación de un particular frente a un delito está protegida por las leyes españolas, por lo que si se es testigo de un delito flagrante, no solo se puede avisar, sino que también se puede socorrer e incluso retener de manera particular.

Esta colaboración no solo mejora la eficacia policial, sino que también fomenta un sentido de responsabilidad compartida en la protección de la comunidad y el bienestar de sus habitantes.