El Ayuntamiento de Elche va a implantar este año la productividad por objetivos para sus cerca de 2.200 trabajadores municipales y, además, antes de que acabe este mandato, la ciudadanía podrá evaluar el trabajo de los funcionarios municipales, lo que también repercutirá en que reciban o no un incentivo económico.

El edil de Recursos Humanos, José Navarro, ha explicado que a lo largo de este mandato se va a implantar lo que se conoce como la carrera horizontal, un compromiso alcanzado en el arranque del nuevo gobierno, conformado por PP y Vox, y que van a llevar adelante de la mano de los sindicatos.

Para ello se acaba de constituir la primera mesa técnica al respecto, que se encargará de elaborar y desarrollar esa carrera horizontal del personal municipal. "Se trata del primer paso para cumplir con uno de los compromisos firmes de este gobierno municipal, después de la puesta en marcha del proceso de estabilización de interinos”, apunta Navarro.

Aliciente

Los objetivos son variados. Por un lado, dar un aliciente al trabajador municipal, sea funcionario o no, a que trabaje más o, al menos, mejor. Se le motiva económicamente de entrada. Pero también, de manera indirecta, se busca optimizar el servicio público, sobre todo aquellos empleados municipales que atienden habitualmente a este.

Junto a ello, considera el equipo de gobierno, se va a, previsiblemente, reducir el absentismo laboral y con esto la necesidad de contratar a personal de manera temporal. Pero también se pretende cumplir con aquellos trabajadores municipales que, pese a la elevada carga de trabajo que puedan tener, según los casos, cumplen bien y mucho con sus funciones, una reivindicación que no pocas veces se ha puesto sobre la mesa.

Navarro aclara que los trabajadores del Ayuntamiento que no estén de cara al público lógicamente no podrán ser evaluados por los ciudadanos, pero tendrán otros factores de medición a los que se verán sometidos.

Superior jerárquico

La idea, en cualquier caso, es que se atienda a criterios objetivos, es decir, que haya un documento donde se recoja perfectamente cómo se puede avanzar en la denominada carrera horizontal y que no dependa, por ejemplo, exclusivamente de la impresión del superior jerárquico, o que se premie a todo un departamento independiente de quién haya trabajado bien o no.

La cuestión es que se va a analizar el trabajo real que genera cada empleado del Ayuntamiento para, luego, reconocer su labor con un plus económico.

"Se trata de un primer paso para que se reconozca el desarrollo profesional de todos los trabajadores municipales. Gracias al documento de carrera horizontal, los cerca de 2.200 funcionarios promocionarán y serán compensados económicamente en función de la calidad de su trabajo o de su trayectoria, así como teniendo en cuenta una serie de criterios que definirá la mesa técnica en los próximos meses", agrega el edil ilicitano de Recursos Humanos.

La mesa está conformada por técnicos, especialistas jurídicos, económicos e informáticos, quienes, de la mano de los sindicatos, serán los encargados de desarrollar el documento de la carrera horizontal, con el que se persigue reconocer la trayectoria, el desempeño y la labor del personal municipal.

No es tarea fácil

Este documento no va a ser tarea fácil, ya que está previsto de que antes de fin de mandato en 2026 esté en funcionamiento. En ese momento el personal municipal estará sujeto a una evaluación que no será revisada únicamente por los superiores jerárquicos como hasta ahora, si no que contará con criterios objetivos, una evaluación individualizada y la opinión de la propia ciudadanía, la cual "tendrá un papel muy importante para evaluar la competencia, el trabajo, el trato o el desempeño de los funcionarios”, en palabras de José Navarro.

Tras demostrarse que el empleado ha cumplido con una serie de factores que ahora tienen que establecerse, y esta resulta ser positiva, el trabajador municipal será recompensando económicamente.

"Siempre en positivo", apunta José Navarro, quien aclara que aquel funcionario o empleado municipal que no cumpla con los mínimos no se verá afectado en su salario. Es más, la normativa interna ya recoge penalizaciones o sanciones para aquel trabajador que se aparte de sus funciones o no cumpla debidamente con sus cometidos.

Partida

En cualquier caso, mientras esa carrera horizontal llega en este mandato, de cara al presente año, 2024, el equipo de gobierno sí que está determinado a implantar la productividad por objetivos, algo que no estaba aún introducido en el Ayuntamiento de Elche.

Actualmente, el Ayuntamiento cuenta con una partida para premiar la productividad de sus trabajadores, por importe total de 1,4 millones de euros, pero no está ligada a objetivos, como ocurre en algunos ayuntamientos.

Pues bien, esto lo va a cambiar este año y sí la va a ligar a objetivos, todo ello como transición a esa carrera horizontal que se implantará en los próximos años.

La partida de productividad para los empleados municipales se introdujo en el año 2022 con un importe de 700.000 euros y el año pasado ya se duplicó hasta los 1,4 millones.