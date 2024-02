Los socialistas de Elche no quieren dejar pasar la cuestión de la zona de bajas emisiones (ZBE), tema que consideran muy importante. En este sentido, el grupo municipal socialista de Elche, a través del eurodiputado socialista Domènec Ruiz, ha puesto en conocimiento, a través de una pregunta a la Comisión Europea, la ordenanza municipal sobre esta cuestión que el gobierno municipal aprobó en diciembre de 2023 y que, según recuerdan y denuncian este grupo de la oposición, no contiene restricciones de tráfico, ni sanciones para quienes incumplan la normativa. Además, la etiqueta ambiental no se exigirá hasta el año 2049.

«Una ordenanza de ZBE sin capacidad restrictiva o punitiva no puede garantizar la neutralidad de carbono, incumpliendo así el artículo 5 del Reglamento 2021/1119 en el que se obliga a las instituciones de la Unión y Estados miembros a asegurar un avance constante en el cumplimiento del Tratado de París, en relación a la adaptación al cambio climático», indicaba Domènec Ruiz. Plan de Energía y Clima Además, dicha ordenanza incumple, según subrayan los socialistas, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y el artículo 14 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que habla de promoción de movilidad sin emisiones. Este artículo señala que se entiende por zona de baja emisión «el ámbito delimitado por una Administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente». Restricciones Según Domènec Ruiz, aprobar una ordenanza que no contempla medidas restrictivas para garantizar los objetivos pretendidos por la Unión Europea «es burlar la ley porque la normativa está hecha expresamente para mitigar los gases de efecto invernadero y si no se aplican restricciones al tráfico y sanciones, no tiene ningún sentido». «¿Considera la Comisión que una Zona de Bajas Emisiones sin restricciones y sin sanciones en un municipio de más de 50.000 habitantes es compatible con el marco legal?». Esa es la pregunta que registraban hace unos días ante la Comisión Europea tres eurodiputados del Grupo de Socialistas y Demócratas sobre la ciudad de Alicante: Domènec Ruiz Devesa, Inma Rodríguez-Piñero y Estrella Durá Ferrandis. Como Alicante Ahora, emulando a Alicante, la pregunta que, sobre Elche, se ha elevado a la Comisión Europea es muy similar: «¿Considera la Comisión que una ZBE sin restricciones y sin sanciones puede realmente contribuir a afianzar los objetivos de la Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones y el marco normativo referido?».