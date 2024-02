Guerra de cifras con la dependencia en Elche

Vox impidió este lunes, por enésima vez, que todos los grupos municipales de Elche suscribieran una declaración institucional con motivo del 8 de marzo, Día lnternacional de la Mujer. La historia no es nueva. Esto llevó a que el PP presentara una moción y Compromís otra. La primera fue apoyada por el grupo municipal proponente y PSOE. Vox votaba en contra de la iniciativa de su socio de gobierno y Compromís se abstenía. La segunda moción, la defendida por Esther Díez, era rechazada por Vox y PP, mientras que el PSOE también daba su voto a favor. Desde Compromís se entendía que la moción del PP incluía planteamientos muy genéricos y pedía llegar a un acuerdo que no fuera solo de mínimos. «No he venido a tener un postureo sobre el 8M», agregaba.

Desde Vox, Aurora Rodil negaba que las políticas de Pedro Sánchez y de Yolanda Díez hubieran ayudado a las mujeres en estos años. Tampoco que hayan servido para parar los asesinatos. Pidió incluso eliminar el ministerio, observatorios y similares y programas específicos al servicio de la ideología de género. Cuando llegó la moción de Compromís, con siete puntos que buscaban acciones y compromisos concretos del Ayuntamiento y no solo buenas palabras para cubrir el expediente, el PP, a través de Caridad Martínez, reflexionó que cada vez que discuten sobre lo más básico y no hay consenso se está haciendo un flaco favor a la sociedad ilicitana.