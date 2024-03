Una joven huye de su novio tras una agresión en Elche que él niega a la Policía Local

"Ante el temor de que cumpliera su palabra, la víctima huyó del domicilio". Así relata la Policía Local de Elche en un atestado el final de una relación entre una pareja de novios que compartían sus vidas en El Altet. Un nuevo caso de maltrato que han atendido. Los agentes, tras la denuncia y las evidencias de lo que la muchacha les había dicho era cierto, procedieron a la detención del varón, de 23 años, que lo niega todo.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de febrero aunque de ello se ha dado cuenta este miércoles en un comunicado municipal. En él se explica que una patrulla realizando servicios de vigilancia en la pedanía ilicitana recibió un aviso de una mujer que les relató una agresión por parte de su pareja. No solo eso, además le había amenazado de muerte por lo que abandonó el domicilio, pero decidió denunciar la escena que acababa de vivir, pese a encontrarse presa del miedo.

Policía Local de Elche, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Malos tratos

"No era la primera vez que era agredida", explicó a los agentes durante una entrevista exploratoria para saber qué es lo que había ocurrido. Desde hace 18 meses mantenían una relación de pareja en el mismo domicilio, pero no era la primera vez que algo parecido le sucedía: un episodio de malos tratos. Minutos antes, explicó, habían tenido una discusión por causas que no se explican en el informe. En el transcurso de la misma, "el hombre le había dado un puñetazo en el costado, le había lanzado una sartén con comida que había impactado en uno de los dedos de su mano izquierda y le había agarrado fuertemente del cuello". Y, al mismo tiempo, "la amenazaba de muerte", relató ante los agentes de la Policía Local que la consolaron y atendieron.

Sucedido todo esto, la mujer cogió la puerta de la vivienda y salió rauda al exterior. Hizo entonces algo muy difícil y valiente, marcó el teléfono de la Policía Local y contó lo que le había sucedido. El resto, ya lo conocen ustedes.

Centro de operaciones y control de la Policía Local / Matías Segarra

Zona del cuello

Los agentes acudieron entonces al inmueble y, explican, "el hombre negó la agresión e indicó que únicamente habían discutido". Nada de todo eso de un caso de violencia doméstica que ella había denunciado había sucedido. Un cuento. "A pesar de ello -se dice en el informe- los agentes observaron que la mujer presentaba zonas enrojecidas tanto en el costado como en la zona del cuello", por lo que entre ambas versiones decidieron creer a la muchacha.

"Además, esta aseguró que no era la primera vez que le agredía", reiteran. El hombre acabó ese día en dependencias policiales y declarando más tarde ante el juez de guardia que ha dictado medidas de seguridad para la muchacha a fin de evitar que se le pueda acercar. El Ayuntamiento de Elche se ha mostrado muy preocupado por estos casos de violencia y reforzado el personal.